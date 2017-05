Vytočený Petržela po ztrátě Baníku: Mondek uhne! Co je to za fotbalisty?

Ostravský Baník si ve 27. kole Fortuna národní ligy zkomplikoval cestu mezi elitu. V městském derby s Vítkovicemi pouze remizoval 2:2, přičemž bod zachránil až v 87. minutě šťastnou hlavičkou obránce Petr Breda. Třetí Opava vyhrála v Třinci 3:1 a na postupovou příčku ztrácí už jen tři body. Trenér Vlastimil Petržela byl po duelu, ve kterém byly předposlední Vítkovice lepší a vypracovaly si i víc šancí, dost nazlobený. „Mondek tady čeká na šanci a když mu ji dáme, tak neuhlídá velké vápno. Uhne. Co to je za fotbalisty? To je těžké.“

S výkonem svého týmu spokojený být nemohl. „V žádném případě a s bodem to bolí, protože potřebujeme vyhrávat,“ říkal Petržela. „Není spokojenost. A horší je, že Vítkovice byly lepší.“

Čím si to vysvětlujete?

„Jen se mi potvrdilo, že někteří naši hráči jsou hrozně pomalí. V některých situacích jsou hrozně pomalí a unavení. Toho jsem se bál, proto jsem tam dal několik nových hráčů, čerstvých. Měli být čerství a viděli jste, jak to vypadalo. My neudrželi ve středu hřiště balon, na hrotu to Urgi (Urgela) neudržel, přišel o míče, nevyhrával souboje. A když vám nehraje středová trojice, tak je to vždycky problém. Vítkovice hrály rychleji a byly lepší. Zaplať pánubohu za remízu.“

Oproti předešlému zápasu jste sestavu výrazně pozměnil. Byl to zpětně správný krok?

„Zpětně správný krok...co to je? V kádru je dvacet čtyři hráčů krásně placených, tak na co je tam mám? Samozřejmě je to velká komplikace. Na to ale teď nemyslím. Spíš na to, že jsme nehráli dobře. A začínalo to odzadu. Když Stáňa, kluk támhle z vesnice, nejde za balonem, který skončí ještě před čárou a nechá to v pohodě? Nebo Hučko? Měl takové věci, co mě udivovaly. Nemám rád, když někomu něco řeknu a on to pak nedělá. Poprvé jsem se letos rozčílil i na ně. Teď je otázka, aby si to v hlavách uvědomili. Motivace Vítkovic byla daleko větší, my to možná ani tak nečekali, že budou tak vzdorovat. Zaslouženě remizovaly.“

Jak to tedy nastavit, aby hráči poslední tři kola zvládli?

„No, bude to problém, protože nám vypadl Zápotočný (v 89. minutě dostal červenou kartu za faul na hranici pokutového území). Počítám, že dostane dva zápasy... Musíme to v obraně nějak vyměnit. Ale je to problém, Zápotočný je pro nás klíčový hráč. A zase, nebyl zajištěný. To jsou taktické chyby. Pak začnou kluci bláznit a nesmyslně nakopávat balony dopředu, kde jsme prohráli každý souboj.“

Zdálo se, že Vítkovice měly i daleko větší nasazení, souhlasíte s tím?

„Jak jsem říkal, zdálo se mi, že jsme byli straně unavení. A gól v posledních vteřinách prvního poločasu nás znervóznil, padla na nás deka. Nesmyslně. A druhý gól? Mondek tady čeká na šanci a když mu ji dáme, tak neuhlídá velké vápno. Uhne. Co to je za fotbalisty? To je těžké.“