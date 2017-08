Hrdinové českého fotbalu! Nová unikátní kniha přinese zajímavé příběhy

Kdo se v současném světě může považovat za hrdinu? To jde určit jen velmi těžko, navíc by to bylo hodně subjektivní. V minulosti jde však pátrat lépe. O to se snaží i autor Ondřej Fuczik, který se formou vyprávění autentických příběhů snaží připomenout zapomenuté příběhy slavných českých fotbalistů.

V jednom z příběhů bude hlavní postavou slavný brankář František Plánička. Vicemistr světa z roku 1934, který fotbalu obětoval všechno. „Byl schopen dochytat zápas mistrovství světa se zlomenou rukou,“ vzpomíná Bosák na jednu z největších legend českého fotbalu.

VIDEO: Jaromír Bosák a jeho Hrdinové

A co teprve Josef „Pepi“ Bican? „Ten měl v době svého působení v času protektorátu možnost být velebený i ze strany tehdy vládnoucí německé moci. Nikdy jim ale nekývl. A stejně to udělal i s bolševikem. Kdyby se přihlásil do partaje, tak by určitě nemusel na konci kariéry hrát ve Vítkovicích a už vůbec by nemusel házet lopatou,“ připomíná Bosák velikost výjimečného střelce.

Z novodobějších hráčů Bosák velebí především Pavla Nedvěda, držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 2003. „Taky se z nepříliš bohatých poměrů, jenom nesmírně tvrdou prací, dokázal prokousat tam, kde dneska je,“ upozorňuje populární komentátor na hlavní Nedvědovu devizu, tedy tvrdou dřinu.

Dřina a píle však charakterizuje většinu českých fotbalových hrdinů. „Ono se to často bere jako takový to hrdinství všedního dne, ale já si myslím, že dělat správné věci každý den, tak to svým způsobem hrdinství je. A tihle lidi to dokázali,“ uzavírá Bosák.

Nová unikátní kniha Hrdinové představuje příběhy vybraných legend naší kopané. Podobná kniha o fotbale nemá v naší historii obdoby. Celé vyprávění příběhů našich fotbalistů bude v knize doplněno komiksovými kresbami ilustrátora Vojty Šedy. Knihu napsal Ondřej Fuczik, držitel ceny Magnesia Litera, a vydává ji Yinachi. K dostání bude v listopadu tohoto roku.