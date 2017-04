Korbel kraloval i na ministolech, vyřadil reprezentačního trenéra

„Minimálně dva zápasy na cestě k vítězství jsem měl docela náročné,“ popisoval Petr Korbel, šéf a hráč týmu TTC Ostrava, který byl zároveň jedním z ambasadorů turnaje. V Trojhalí se jej zúčastnilo téměř 500 hráčů. „Přišlo hodně lidí, jsem za to rád a snad si to užili. Jediné, co mě mrzí, byla zima v Trojhalí. Ale s počasím holt nic neuděláme.“

Premiérový ročník Světového festivalu minipingpongu se hrál pod záštitou Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) jako propagační akce při příležitosti světového dne stolního tenisu. Postavili se proti sobě profesionální a amatérští hráči. V turnaji se odehráno 664 utkání, zahráli si také vítkovičtí hokejisté Jan Výtisk, Ondřej Roman, David Květoň, Petr Kolouch a Jan Hudeček. Nejmladším účastníkem byl šestiletý Michael Knapp, nejstarším 78letý Svatoslav Kendzior.

Nejlepší ženou hlavního turnaje byla Hanka Matějová (SK Frýdlant nad Ostravicí), která se probojovala do čtvrtfinále. Ocenění pro nejlepšího hráče v kategorii do 18 let si odnesl Tomáš Stepmak (TJ Sokol Hrabůvka). Turnaj škol z Moravskoslezského kraje vyhrálo Gymnázium T. G. Masaryka z Frýdlantu nad Ostravicí.

Světový festival minipingpongu 2017

Dvouhra:

1. Petr Korbel (TTC Ostrava)

2. Josef Plachý

3. Daniel Unzeitig (SK Frýdlant nad Ostravicí)

Čtyřhra:

1. Adam Bakota, Pavel Klement (SK Frýdlant nad Ostravicí)

2. Jan Broskevič, Petr Staffin (TJ Sokol Děhylov, TJ Sokol Horní Lhota)

3. Patrik Čuri, Roman Leško (neregistrovaní)

Nejlepší žena: Hanka Matějová (SK Frýdlant nad Ostravicí)