Půvabný švih. Sexy golfistky z Berouna stydlivostí netrpí. Takhle se umějí naparádit!

Evropská golfová špička v Česku! Už tak to byla atraktivní podívaná. No nebýt škaredých rozmarů matky přírody, mohlo jít o pokoukání radostné dvojnásob. Hlavně pro pány! Jenže sluníčko ne a ne vykouknout, a tak se hráčky po malebném berounském klubu producírovaly zahalené od hlavy až k patě.

„Bez čeho si nedokážu představit být? Bez mobilu!“ přiznala okouzlující Britka Sophia Keechová. Promluvila za většinu nejen sportovně nadaných, ale také půvabných dam. A tak se golfoví nadšenci mohou pokochat pohledem na hráčky bez pršiplášťů a dlouhých kalhot alespoň prostřednictvím jejich sociálních sítí.

Stojí to za to! Kolegyně Kláry Spilkové a spol. rozhodně netrpí přehnanou stydlivostí. Takové bohyně jako Švédky Isabella Deilartová s Fridou Gustafssonovou by se z fleku mohly živit jako modelky.

A jejich krajanka Filippa Möörková jakbysmet. Není divu, že si získala srdce vycházející hokejové hvězdy Linuse Sundina, který letos uzavřel lukrativní kontrakt s klubem NHL Philadelphia Flyers, kde mezi největší opory už roky patří kapitán české hokejové reprezentace Jakub Voráček.

Na nejkrásnější z krásných golfistek z Berouna se podívejte v naší fotogalerii.