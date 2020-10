Geniální hokejista. Podivín, svéraz. Typický Rus... Na Alexandera Radulova, hvězdu Dallasu a finalistu letošního Stanley Cupu, nahlíží veřejnost různě. Buď ho milujete, nebo mu nemůžete přijít na jméno. Darja Dmitrijevová si prošla oběma fázemi, stříbrná medailistka z olympiády 2012 v moderní gymnastice mu dva roky byla manželkou, porodila mu syna. Láska ale skončila krachem a drsným rozvodem. O společném soužití promluvila v pořadu pro ruskou televizi NTV.

Držitelka několika medailí z mistrovství světa i Evropy, která ačkoliv oficiálně neskončila kariéru, už nezávodí, si vzala Radulova v srpnu roku 2015. Dohromady je svedla náhoda, společný známý je představil před moskevským kinem, Radulov ji požádal o číslo a na příští snímek už vyrazili spolu.

Rozptýlení tehdy Dmitrijevová potřebovala jako sůl, její maminka bojovala s rakovinou a její stav byl vážný. Radulov, který v té době válel za CSKA Moskva, využil svých konexí, dostal ji na prestižní kliniku, kde jí zachránili život. Stejný scénář pak aplikoval i u své milé...

"Krátce po stříbrné olympiádě v Londýně jsem si vážně poranila nohu. Trvalo to dlouho, zranění se nelepšilo, nakonec jsem se rozhodla pro operaci v Německu. Zaplatil ji Saša. Chodila jsem o berlích a on se o mě staral, dokonce mě i nosil na rukou. Bylo to vtipné a dojemné," přiznala Dmitrijevová, která otěhotněla a tři měsíce po svatbě přivedla na svět maličkého Makara.

Jak sama přiznala, sňatek s hvězdným hokejistou ji změnil. Přestože se mu bránila, dvakrát ho odmítla a svolila až na dovolené v Emirátech na vyhlídce jednoho z dubajských mrakodrapů.

"Pocházím z chudých poměrů a najednou jsem měla všechno. U nás doma ležela velká spousta peněz. Když budeš potřebovat, vezmi si, říkal mi často. Jsem maniak na nakupování, vybírala jsem si oblečení, boty, kabelky. Manžel se mě jednou zeptal, jestli jsem se nezbláznila. Odhaduju, že jsem denně mohla utratit tak milion rublů (330 tisíc korun, pozn.red)," vyznala se v pořadu NTV Tajemství za milion, který se věnuje problematice manželství s bohatými muži.

Gymnastka Darja Dmitrijevová a hěvzdný hokejista Alexander Radulov si řekli své ano v srpnu 2015. • Foto Twitter.com

Od Radulova dostávala luxusní dárky. Sám ji často vyzýval, ať poprosí, pak ženě předvedl, co jí přinesl. „Nejdražší bylo auto, dostala jsem také hodinky, diamanty, spoustu dalších věcí. Jednou jsem ho požádala o kožich. Zešílela jsi? Vždyť stojí milión, opáčil. Ale posléze šel a kožich koupil."

Nad společným soužitím se ale začalo zatahovat. Radulov ji často kritizoval, že nevaří, neuklízí, a jen utrácí jeho peníze. Vzduchem často létaly drahé italské židle, které se tříštily o zeď. Na svého manžela dokonce Dmitrijevová najala soukromého detektiva, který ho sledoval a zjistil, že se vídá s dalšími ženami. Podezření potvrdil i jeho telefon poté, co mu prolustrovalo aplikaci WhatsApp.

Bouřlivý život, který Radulov prožíval v soukromí, se do jeho výkonů na ledě nepromítal. V ročníku 2015/16 posbíral v základní části za 53 utkání 65 bodů, skončil druhý v bodování za Sergejem Mozjakinem, a s CSKA došel až do finále play off. Tam ale podlehli v úžasné sedmizápasové bitvě Magnitogorsku.

Po sezoně dvojnásobný mistr světa podruhé (2006 až 2008 a krátce v roce 2012 působil v Nashvillu) vyslyšel vábení NHL a podepsal luxusní jednoletý kontrakt s Montrealem na 5,75 milionu dolarů.

U manželky se ale stěhování se zlou potázalo. "Nechci jít do Kanady! Co tam budu dělat s malým dítětem v náručí? Kdo mi tam pomůže?" křičela na svého milého.

Nakonec povolila a zařídila se po svém. Dle očitých svědků ráda navštěvovala noční montrealské kluby a na hlídání Makara povolala babičku. Sousedé často vzpomínali, jak byl z jejich bytu slyšet křik. Čtyřnásobná mistryně světa, evropská šampionka a vítězka univerziády se s Radulovem nakonec rozvedla v roce 2017. Trvalo to šest měsíců, soud muset opakovaně rozhodovat o tom, jak si rodiče rozdělí péči o malého syna.

„Došlo k velké hádce, já si sbalila věci a odjela na letiště s tím, že chci okamžitě domů. On tomu nevěřil. Volal mi asi desetkrát a pořád jen křičel. Pak jsme se několikrát setkali, ale já mu nedokázala odpustit a začít znovu," popsala těžké okamžiky.

"Byla jsem iniciátorem rozvodu. Alexander je hodný člověk, skvělý otec, ale jsou věci, které já osobně nezvládnu... Myslela jsem, že se lidé mění, ale byla to chyba! Milovala jsme ho, on mě, ale žít spolu dál bylo nemožné. Nebyly dva dny, kdy jsme se nehádali," zakončila bývalá gymnastka, která aktuálně provozuje v Moskvě s novým partnerem svatební agenturu.

Radulov si po sezoně s Canadiens plácl s Dallasem, se kterým došel letos až do finále, kde klub nestačil na Tampu.