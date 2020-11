Zářil v Rusku i Česku, kariéru měl parádní. Cesta bývalého hokejisty Radka Philippa (43) však byla pořádně trnitá. Zažil domácí násilí, které vyvrcholilo zabitím jeho otčíma.

S bratrem a sestrou vyrůstali v Ostravě, rodiče byli rozvedení. „Máma vždy natrefila na blba, co chlastal, přitahovala úplný extrémy. A hlavně agresory. Jeden jí sem tam nějakou vrazil, druhej ji regulérně mlátil,“ vzpomíná odchovanec Vítkovic a bývalý hráč Sparty pro Bezfrazi.cz.

Právě alkohol trable doma začínal. „Spouštěčem bylo víno. Pokaždé když se otevřela flaška, zavánělo to problémy. Ze spaní tě budilo třískání. Když jsem došel do obýváku, viděl jsem, jak se rvali,“ popisuje Philipp období, kdy dokončoval základní školu. „Vrhnul jsem se mezi ně, chránil mámu a křičel, ať toho nechají. Slíbí, že ano, ale ty víš, že to nedodrží. Jdeš se do postele a za chvíli se zase mlátí,“ pokračuje.

Často vídal matku s monokly pod očima a domlouval jí, aby násilníka nechala. Nedokázala to. Když už našla sílu, vracel se, přemlouval, nebo vykopl dveře od bytu. Mlácení pokračovalo i přes opakované omluvy. „Až do toho kritického momentu. S bráchou jsme spali u táty, s mámou byla jen malá ségra . Najednou zvonili policajti. Máma mu řekla, že nechce, aby se vracel, ale on vyhrožoval, že zabije všechny, co doma najde. Sice se zamkla, ale on vyrazil dveře, vrhnul se na ni a začal ji škrtit. Vysmekla se mu, sáhla po kuchyňském noži a píchla ho. Ihned se svalil,“ líčí Philipp.

„Odvezla ho sanitka, ale zemřel v nemocnici a máma skončila ve vazbě. Staral se o nás táta a my si s ní nemohli ani zavolat. Po měsíci a půl někdo zaklepal na parapet. Mamka. Byl to nádherný pocit. Zprostili ji viny a soud uznal, že jednala v sebeobraně. Nejdůležitější výpověď měla na svědomí ségra,“ tvrdí bývalý obránce.

„Vrátili jsme se domů a od té události chlapa nechtěla. Dodnes ho nemá,“ říká Philipp v mrazivé zpovědi se šťastným koncem.

