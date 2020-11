V září to bylo devět let, co půvabná Míša přišla při leteckém neštěstí hokejistů Jaroslavle o milovaného Pepu. Tehdejší reprezentant Josef Vašíček (†30) seděl i s dalšími Čechy Janem Markem (31) a Karlem Rachůnkem (32) v prokletém stroji Jak-42, který se bezprostředně po vzletu chybou pilotů zřítil. Svět se jí zhroutil. Teď má ale znovu důvod smát se. Novému partnerovi Lukášovi Lhotákovi (27) porodila syna Jakuba.