Jako kluk brebentil směsicí češtiny a francouzštiny, až se rodiče lekli, že se Ondřej Kolář (26) nena učí pořádně svou mateřštinu. Dnes už prý francouzsky nemluví, zato ale bude na Azurovém pobřeží, kde vyrůstal, chytat Evropskou ligu za Slavii proti Nice.

Ondřejův táta Vladimír Kolář (50), bývalý volejbalový reprezentant, hrával za Cannes, které je od Nice třicet kilometrů. A malý Ondřej chodil do francouzské školky. „Dlouho jsem tam nebyl, jsem zvědavý. Hlavní ale bude, abychom se vraceli v dobré náladě. Právě s Nice hrajeme o postup,“ povídal slávista Kolář před úterním odletem do míst, odkud se jeho rodiče skoro před dvaceti lety stěhovali kvůli němu. „Otec přestal působit v cizině, abych po návratu domů mohl jako dítě navštěvovat libereckou školu,“ vyprávěl Ondřej před časem pro Liberecký deník.

V té době byla čerstvě na světě jeho sestra Lucie Kolářová (20), která jde ve stopách táty a hraje volejbal za libereckou Duklu. „Já taky chtěla hrát fotbal, ale mamka mi to zatrhla, že to dělat nebudu, jsem přece holka,“ vysvětlila. Když naopak brácha chtěl natruc přesedlat z fotbalu na volejbal, byl vyškolen tátou. „Profackoval mě a řekl, ať se okamžitě vrátím k fotbalu. Že tam vidí budoucnost,“ popsal. Ostatně jako brankář zapojuje i ruce, takže rodinná průprava tímto sportem nepřišla nazmar.

Díky tomu mohou Kolářovi, když tedy zrovna nejsou koronavirová omezení, chodit fandit na fotbalové stadiony Ondrovi a do volejbalových hal Lucii. Ta popsala v Deníku veselou příhodu z Edenu. „Ondra je známý tím, že dělá kličky. A při nich nejvíce trne taťka. Jednou se nám stalo, že na stadionu zakřičel: »To je takový blázen!« A pán za ním odpověděl: „Buďte v klidu, pane, on ten kluk ví, co dělá...“

