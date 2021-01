Kdo by čekal v šumavských hvozdech na molu zamrzlého rybníka holý zadek prvoligového fotbalisty? Martin Dostál (31), odchovanec fotbalové Slavie a už pátým rokem obránce Bohemians, se na Silvestra odvázal a roku 2020 zadnici ukázal. Ale nejen to, on se do díry v ledu dokonce ponořil!