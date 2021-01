Nádherné gesto dorostenců hokejové Slavie: Šli dohola pro spoluhráče!

Nadějně rozjetou hokejovou kariéru mu zastavila krutá diagnóza. „Máte leukémii,“ slyšel od doktorů talentovaný Sebastian Weitz (15). Ve statečném boji mladému obránci pomáhají spoluhráči ze slávistického dorostu.

V kabinách stařičkého Edenu se sešla obdivuhodná parta mladých mužů. Weitz se mezi parťáky kvůli zákeřné chorobě podívat nemůže, ale jeho kamarádi jsou stále s ním. A když talentovanému hokejistovi (který nakouknul i do mládežnických reprezentací) kvůli chemoterapii vypadaly vlasy, ostatní šli do hola dobrovolně. „Jedna pleš, všichni pleš,“ ocenil Weitz parťáky.

Že se půjde na krátko, se rozhodli dorostenci sami od sebe. „Kluci spolu dva roky prožívali všechna vítězství i porážky, teď spolu žijí i tenhle příběh. My jako Slavia Sebastiana samozřejmě podporujeme taky, ale je jen dobře, že s touhle akcí přišli sami hráči. Jsou skvělí, že jim to není jedno,“ chválí Milan Antoš.

Asistent trenéra slávistického dorostu vzpomíná, jak se o zlé novince dozvěděl poprvé. „V létě si vyvrknul kotník, a když se v září vrátil na led, všichni byli překvapení, že pořád nemůže. A pak se na vyšetření odhalila leukémie,“ vysvětluje Antoš.

Brzy šestnáctiletému hráči mezitím prší povzbuzující zprávy z hokejového světa. Slávistické áčko Weitzovi vzkázalo, že se na něj po uzdravení těší na tréninku, přání zdraví poslal hradecký Radek Smoleňák a ze San Jose se připojil Tomáš Hertl . „Určitě to zvládneš, hlavně mysli pozitivně,“ řekl útočník ve videu. A co na to sám Weitz? „Díky, že jste při mně,“ cení si dojemné podpory.