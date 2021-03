Tak tohle se slovenským pořadatelům závodů Světového poháru v alpském lyžování v Jasné nepovedlo. Necitlivým zásahem před jízdou po prvním kole první Mikaley Shiffrinové (25) ovlivnili výsledky nedělního obřího slalomu, který pak vyhrála jejich krajanka Petra Vlhová (25).

Co se stalo? Vlhová při své jízdě poškodila jednu z branek. Organizátoři se tak pustili do její opravy, jenže… Zrovna expresní tempo to nebylo, a tak natěšená a favorizovaná Američanka ve startovní budce místo startu dlouhé minuty tvrdla.

A na její jízdě se to, světe div se, projevilo. Až jedenáctým nejrychlejším časem druhého kola se propadla na třetí místo. Dojatá Vlhová mohla slavit. „Oprava brány trvala dvě minuty, přitom by to mělo být třicet vteřin,“ divila se Shiffrinová. „Petra je dost dobrá lyžařka, aby tyto závody vyhrála i bez takovéhle neprofesionální přístupu někoho dalšího. Nemám to podložené, ale jakoby si řekli: Petra je v čele, uděláme něco, abychom se dostali do hlavy Shiffrinové,“ posteskla si.

„Jedna věc je, že se závody zdrží kvůli zranění lyžařky, ale něco jiného je oprava brány. Oni snad nemohli najít vlajku, nebo nevím,“ krčila rameny! „Bylo to fakt směšné. Tohle opravdu nebylo profesionální řešení situace,“ dodala.

Vlhová díky triumfu může dál pomýšlet na zisk Velkého křišťálového glóbu. Na vedoucí Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou ztrácí jen šestatřicet bodíků.