Coby lékař české fotbalové reprezentace viděl Petr Krejčí (70) během šestadvacetileté kariéry opravdu hodně, ale zákrok na Ondřeje Koláře (26) se prý vymyká všemu.

Co na zákrok Roofeho na Koláře říkáte coby lékař?

„Ze své lékařské pozice říkám, že to byla prasečina! To byl likvidační kriminální zákrok, za který by měl dostat dva roky nepodmíněně. Fotbal je samozřejmě kontaktní sport, může se stát všechno možné, ale nesmí to být úmysl. Já tomu hráči do hlavy nevidím, ale podle mě to bylo úmyslné ublížení na zdraví a takhle by se hrát nemělo. Tohle je o život a fotbal o život být nemá.“

Podle Jaroslava Tvrdíka má Kolář zlomenou čelní dutinu. Můžete to přiblížit nám, laikům?

„Je to velmi nepříjemný a relativně vážný úraz, léčení může trvat v řádech týdnů.“

Mohlo to pro Koláře dopadnout i hůř?

„Mohlo jít i o život! Stačilo ho trefit o kousek vedle a mohl mít pryč oko nebo poškozenou krční páteř, opravdu to mohlo vyvolat trvalou invaliditu.“

Kolář se včera dopoledne vracel se spoluhráči letadlem do Prahy. Nebylo by bezpečnější zůstat ve Skotsku?

„Diagnózu se snažíte udělat hned na místě, my to s národkem děláme taky. Pokud to zdravotní stav dovolí, vždycky si toho hráče snažíte hned odvézt a léčit ho doma, než abyste třikrát denně telefonoval do Anglie. Pokud vyloučíte krvácení do mozku a podobné věci, let zvládne, je to normální postup.“