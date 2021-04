Je pověstný tím, že není k médiím příliš sdílný a své soukromí si chrání, co to jde. Takové novinky už však ututlat dlouhodobě nemohl. Hokejista Jakub Voráček (31) poprvé promluvil o tom, že je čerstvě trojnásobný táta!

Udělal to svým klasickým jízlivým způsobem, ale hlavní sdělení bylo jasné. Pyšný otec prostě ví, co je v dnešním světě nejdůležitější. „Mám krásný, veselý a zdravý tři děti a jsem fakt šťastnej, že je mám,“ shrnul svůj rodinný stav v krátkém a výstižném prohlášení.

Prvního potomka, synka Kubu, stihl ještě s bývalou americkou partnerkou Nicole. Nyní už slavil podruhé se svou láskou Markétou. Druhý nejproduktivnější hráč Philadelphie Flyers v letošní sezoně tak prožívá úspěšné osobní období, i když Letcům se v NHL dvakrát nedaří a play off se klubu z Pensylvánie spíš vzdaluje.



To ovšem znamená, že by případně mohl posílit českou reprezentaci při bojích na mistrovství světa v lotyšské Rize. To už předběžně přislíbil generálnímu manažerovi reprezentace Petru Nedvědovi. I přes nový přírůstek v rodině a celosvětově neutěšenou situací ohledně pandemie koronaviru chce pomoci v cestě za úspěchem.