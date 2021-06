Hokejista popsal, co se dělo při tornádu: Dcerka křičela, že umřeme!

Chlap jako hora, který se jen tak něčeho nelekne, když ale minulý týden pustošilo jeho hodonínský dům tornádo, bylo mu po těle úzko. Slovenský hokejista Michal Novák (39) popsal děsivý příběh, který se svojí rodinou prožíval. Nejdřív na dálku, pak z doslova první linie.

„Volala mi žena, že jde strašná bouře a jdou zakrýt auto dekou. Nečekali však, že přijde tornádo,“ pustil se do smutného vyprávění pro web sport24.pluska.sk Novák, který v době tragédie pobýval v Nitře, za níž válel v extralize pět let. „Když mi volali, myslel jsem si, že to trochu přehánějí.“

Nepřeháněli. „Vždyť toto jsem viděl jen v televizi v Americe. Nikdo na to nebyl připraven, nakonec jsme přišli i o to auto. Hned jsem za rodinou vyrazil, byly to strašné chvíle, tep jsem měl 250, nevěděl jsem, co dělat. Musel jsem zároveň sledovat cestu tornáda, aby mě nesetkalo po silnici. Těžko se dostávalo domů, všude byly popadané stromy. Bydleli jsme u lesa u ZOO, oboje je zničeno,“ zoufal si. „Když jsem se k holkám dostal, vyhrkly mi slzy štěstí, jak moc jsem se o ně bál.“

Zkáza obce Hrušky z dronu: Takhle tornádo zničilo obec na Břeclavsku

Spoušť, kterou po sobě přírodní živel zanechal, sám zdokumentoval. „Utrhlo nám střechu, místo ní máme jen díru, vybilo a zničilo nám to okna, musíme vyházet sádrokartony, skelnou vatu, podlahy. Nemluvě o vnějších škodách. Nový altán uletěl i s betonovým plotem, ve dvoře nám přistál někoho vozík i střecha bazénu, sklo máme zapíchnuté ve fasádě. Všechno je zničené,“ kroutil hlavou a dodal: „Soused zachránil syna na poslední chvíli. Chytil ho za nohy a stáhl k sobě. Osudy lidí jsou strašidelné.“

Psychické stopy zanechalo tornádo hlavně na jeho malé dcerce Anetce. „Prožila obrovský šok. Křičela, že umřeme. Když teď něco bouchne, lekne se. Také dnes mi plakala, že se bojí, poněvadž mají přijít bouřky. Trhá mi to srdce,“ prozradil Novák. Během pár vteřin přišel o dům. „Nevím, co bude. Stavíme de facto znovu. Chodí tu statik a jen na domy maluje sprejem křížky, aby se vědělo, jaké zbourat.“

Pokud byste Michalovi Novákovi s rodinou chtěli pomoct, můžete tak učinit přes bankovní účet: SK70 0900 0000 0051 3552 9107

Z domu slovenského hokejisty Michala Nováka zbyly trosky







129 zobrazit galerii