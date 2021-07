Tak tohle se nedělá. Hned po velkém návratu bývalého reprezentanta Theodora Gebre Selassieho (34) do Liberce se stalo něco nemyslitelného. Sebral číslo »23« svému spoluhráči Kamsu Marovi (26). Tomu se to vůbec nelíbí.

Mnoho lidí by mohlo namítnout, že Theo je v Liberci váženým hráčem a jako bývalý reprezentant si své číslo zaslouží. To je bezesporu pravda, ale pokud ho má jiný hráč, tak to bývá předmětem diskuse. Tentokrát na ni ale nedošlo, klub to Kamsovi oznámil jako hotovou věc.

Pro mnoho hráčů je číslo velmi důležitou součástí a z pověrčivosti je neradi mění. Mnohdy k němu mají i svůj příběh, proč právě toto numero nosí na dresu. A guinejský záložník své číslo nechce dát. „Klub dal mé číslo 23 Gebre Selassiemu bez mého souhlasu. Děkuji fanouškům za podporu,“ napsal krátký nespokojený vzkaz ke své fotce v reprezentačním dresu, na kterém také nosil svou oblíbenou třiadvacítku.

Jak se k celé kauze postaví Slovana potažmo i sám Theo je otázkou dní budoucích. Jisté ovšem je, že si po svém příchodu neudělal v Marovi kamaráda.