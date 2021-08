První afghánské paralympioničce se zhroutil sen: „Pomozte, přece jsem nedřela zbytečně!“ prosí

Afghánský paralympijský výbor přišel s očekávanou, ale pro některé přesto zdrcující zprávou. Země na letošní paralympiádu do Tokio žádné sportovce nepošle. S ohledem na aktuální situaci, kdy Afghánistán padl do rukou Tálibánu, to ani není možné. Mezi ty, kterých se rozhodnutí výboru dotklo, patří například také para-taekwondová sportovkyně Zakia Khudadadiová (23). „Tvrdě jsem dřela. Přece to teď nemůžu vzdát, pomozte mi, prosím!“ žádá nyní.