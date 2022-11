Rudkovská riskovala další malér: Krasobruslaře naverbovala k nebezpečnému číslu

Ruský krasobruslař Jevgenij Pljuščenko pokračuje se svými show, během kterých na ledě ukazuje umění na bruslích. Z vystoupení, které během jeho akce předvedl Mark Kondratiuk a Alexandra Trusovová, šel ale mráz po zádech. Krasobruslaři se v jednu chvíli chytili jakéhosi lana a nechali se vznést do vzduchu, ve kterém dělali akrobatické kousky. Celou dobu přiotm nebyli nijak jištěni. A strůjce nápadu, který diváci považovali za dost nebezpečný, asi málokoho překvapil...

Za nápadem, který rozhodně nevypadal ani trochu bezpečně, stála Pljuščenkova manželka Jana. „Nyní uvidíte zcela unikátní číslo. Přísahám, že jen já jsem je mohla přesvědčit k takovému výkonu,“ kasala se Rudkovská, která show svého muže tradičně moderuje.

Ruské weby po vystoupení upozornily na to, že během čísla nebyli krasobruslaři nijak jištěni. Nebylo by přitom poprvé, kdy by se v případě jakýchkoliv problémů nějaký z účinkujících během Pljuščenkovy show zranil.

Na jaře se během exhbice, kterou pořádal, zranil krasobruslař Jevgenij Semenenko, který upadl po skoku a tvrdě se uhodil do hlavy. Když se následně pokusil vstát, podlomily se mu nohy a sesypal se k zemi. Nakonec spadl mezi diváky v první řadě. Po děsivé situaci se začalo mluvit o tom, že na show chyběly mantinely, které by chránily nejen bruslaře, ale také diváky.