Ortoped Neoral o zničeném rameni bijce Procházky: Nejhorší, co jsem viděl!

Měl štěstí v neštěstí, že v malé české krajině rostou lékaři světové úrovně. Šampion UFC Jiří Procházka (30) se dostal na operační stůl jednoho z nich – Petra Neorala (41). Ve zničeném ramenu se mu vrtal tři hodiny. „Unikátní případ. Poškozeny byly opravdu všechny struktury,“ řekl Blesku ortoped.

Jak jste se s Jirkou k sobě dostali?

„Kontaktovali mě jeho agenti a také profesor Kolář, s nímž jsme v kooperaci i u jiných klientů a pacientů, včetně Ester Ledecké. Slíbil jsem Jirkovi pomoct.“

V Americe ho chtěli operovat hned minulý týden. Hrál v tomto ohledu roli čas?

„Ne. Šlo čistě o prioritu a preference Jirky. Rozhodl se věřit nám. Že to trvalo o týden déle, je už jedno.“

Jak moc komplikované zranění je. A ovlivní jeho další kariéru?

„Je závažné. Že máme z operace dobrý pocit, neznamená, že je všechno v pohodě. Udělali jsme první krok, ale cesta to bude ještě pořádně dlouhá. Jak napsali kolegové v Americe, že se jedná o nejhorší úraz ramene v dějinách UFC, to můžu jenom podtrhnout. Bylo to ještě horší, než magnetická rezonance napovídala.“

Takže šlo o hodně těžkou operaci?

„Nechci být konkrétní, ale musím říct, že Jirkovo rameno bylo jedno z nejhorších, jaké jsem kdy dělal. A to jsem operoval obě Karlosovi Vémolovi. Šlo o dlouhý a náročný zákrok. Poškozeny byly úplně všechny struktury. V tom spočívá unikátnost celého případu."

Co to znamená?

,,Laicky řečeno; opravdu jsme museli šlachy i vazy, které byly prasklé, prošít vlákny a fixovat pomocí speciálních šroubků – chcete-li kotviček – zpátky do kostí. Má tam spoustu cizího fixačního materiálu."

Jak dlouho to trvalo?

„Tři hodiny.“

Jirka ještě naznačoval, že možná stihnete spravit i něco jiného než jen rameno…

„K tomu nedošlo. Technicky to ani nebylo možné. Spíše jsme polemizovali, co všechno by se ve vynucené pauze ještě dalo opravit. Zranění má víc.“

Jaká je prognóza?

„To budeme vědět za dva, tři měsíce. Jirka zná svoje tělo dobře a ví, jak postupovat. V Americe říkali, že ho čeká stopka minimálně na rok, pak mluvili o deseti měsících. My jsme si udělali plán na dobu nějakých sedmi, osmi měsíců. Zatím je reálné, že by v září mohl zase zápasit.“

Šampion původně přemýšlel, že by titulový zápas s Teixeirou absolvoval i se zraněním…

„V první fázi tam ta varianta chviličku byla. Pak ale opravdu ani nebyl schopný rukou hýbat. Jen by zbytečně riskoval svoje jméno. Nedopadlo by to dobře.“

Dokážete vyjádřit, jak moc takové zranění fyzicky bolí?

„První dvě noci jsou opravdu bezesné. Na škále 0 až 10 se pacienti pohybují někde kolem osmi až devíti.“

Je rozdíl operovat rameno profesionálního sportovce a běžného smrtelníka?

„Určitě. Svaly jsou pro nás v tomto případě nepřítel. Manipulace je daleko složitější. Technicky je to náročný. Výhodou je, že když se zákrok povede, tkáně jsou opět relativně kvalitní. U mladých lidí je větší potenciál na zhojení.“

Takže šance, že rameno nebude Jiřího v životě ani kariéře dál limitovat, existuje?

„Den po operaci je na to těžké odpovědět. Nechci spekulovat, ale uděláme všichni maximum, aby se vrátil na stejnou úroveň, jak před úrazem.“

Je ve hře možnost, že by se do klece už nikdy nevrátil?

„O téhle variantě jsme se vůbec nebavili. My doufáme, že to klapne a že Jirka zase bude bojovat a vyhrávat. Existují ale zranění neslučitelné s kariérou, s trvalými následky. Snad bude mít v tomto ohledu štěstí.“

Jaký je Procházka pacient?

„V porovnání s ostatními zápasníky MMA to má v hlavě nastavené v pořádku. Myslím, že naše doporučení bude stoprocentně respektovat. Domlouvali jsme se, že do konce roku už prostě nebude dělat vůbec nic. Bude se jenom dívat na pohádky doma s rukou v ortéze. Od ledna příštího roku rozjede nový kolotoč.“

Čím může začít. Šlapáním na rotopedu?

„V podstatě ano. Po vytažení stehů za nějakých 14 dní už jsme se domlouvali, že bych mu dovolil rotoped a bazén. Trošku protáhnout spodní partie.“