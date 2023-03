Sportovci na inauguraci Petra Pavla: »Hejtr« Hrdina a reportérka Šafářová!

Nový prezident Petr Pavel měl už během své volební kampaně v zádech pevnou podporu celebrit, jejichž řady často tvořili také známí čeští sportovci. Ani někteří z nich proto nemohli chybět na jeho velkém dni, inauguraci. Kteří to byli a jak moc se o svůj exkluzivní pohled podělili s fanoušky?

Inauguraci nového prezidenta Petra Pavla si nenechal ujít bývalý hokejista Jiří Hrdina. Stříbrný medailista z Her v Sarajevu se na Twitteru pochlubil nejen společnou fotkou s novou hlavou státu a jeho ženou, ale také se podělil o zážitek s neúspěšným kandidátem na prezidenta Andrejem Babišem: „Krásná historka s Burešem. Potkali jsme se v chodbě, sami dva. Kouká na mě a hlásí: A, můj hejtr z Twitteru. A já na to: Ano, jsem to já. A nebojte, bude to pokračovat.“

Do dění na Hradě dala nahlédnout tenistka Lucie Šafářová, která se inaugurace účastnila spolu se svým mužem Tomášem Plekancem. Bývalá šampionka pečlivě zachytila řadu momentů o které se později podělila na sociálních sítích a svým fanouškům tak nabídla perfektní reportáž přímo z místa. „Byl to pro nás krásný zážitek být při inauguraci našeho nového prezidenta. Věřím, že nás bude pan Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová dobře reprezentovat a povedou k lepším časům!“ napsala k videu.

Rodačka z Brna pak připojila také přání novému prezidentskému páru: „Přeji hodně sil, klidu, pevné zdraví a dobré lidi okolo sebe! Ať se vám vše daří v nové roli!“

Mezi hosty z řad sportovců byl také bojovník smíšených bojových umění Jiří Procházka. „Jdeme na to,“ okomentoval svou fotku na schodech hned vedle hradní stráže.