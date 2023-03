Svoboda se kaje po skandálu na ČT: Neměl jsem den!

Vír emocí. Přesně ten rozpoutal svým rozporuplným rozhovorem zlatý olympionik a člen Českého olympijského výboru (ČOV) David Svoboda (38), když se na obrazovkách České televize vyjádřil pro účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách v kvalifikačních soutěžích. Schytal to třeba od exbrankáře Dominika Haška, ministryně Jany Černochové nebo kajakáře Vavřince Hradilka. Nyní se rozhodl Svoboda své výroky vysvětlit.

Český sportovní internet zase žije a můžou za to skandální výroky někdejšího pětibojaře Davida Svobody ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na nadcházejících OH v Paříži. Co olympijský vítěz z Londýna 2012 řekl tak šokujícího? Například na upozornění moderátorky ČT, že valné shromáždění OSN opakovaně v rezolucích odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině, reagoval Svoboda slovy: „Může to být klidně mýlka, co já vím.“

Nyní se rodák z Prahy rozhodl vše vysvětlit. „Rád bych uvedl na pravou míru moje dnešní vyjádření v České televizi ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na nadcházejících hrách v Paříži 2024,“ začal bývalý moderní pětibojař svou obhajobu na Facebooku. „Byl jsem pozván, abych se vyjádřil k aktuálnímu postoji MOV, který připouští účast těchto sportovců pod neutrální vlajkou. Rozumím racionálním důvodům, které MOV k tomuto postoji vedou, ale nejsem obhájcem MOV, ani ruských a běloruských sportovců.“

Svoboda dále uvádí, že ho mrzí nedodržování Olympijské charty a dalších závazných dokumentů. Jeho záměrem prý bylo prezentovat hlavně neutrální stanovisko Komise sportovců ČOV, podložené výsledky dotazníku, provedeného mezi českými sportovci. „V žádném případě neschvaluji válku na Ukrajině ani nemám důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska,“ zdůraznil člen ASC Dukla.

Podle vlastních slov mu jde především o obranu nevinných sportovců a o co nejmenší zásah politiky do sportu. Jak přesně se tedy dostal do domnělé role „ďáblova advokáta“ ruských sportovců? Prý za to může jeho nemotornost v rozhovoru. „Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně,“ uklidňoval Svoboda. „Odpusťte mi prosím ten úlet a nezlobte se na mě. Díky,“ dodal na závěr.