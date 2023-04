Drama kolem nezvěstného kamaráda českého biatlonisty: Vloupal se do domu?!

Každým dnem jsou jeho blízcí čím dál tím víc nervóznější. Talentovaný biatlonista Eivind Sporaland (22) zmizel 19. března beze stopy poté, co odešel ze svého bytu v Lillehammeru. Od té doby ho nikdo neviděl. Pátrá po něm nejen policie, ale také například jeho kamarádi. Nyní vyšlo najevo, že vyšetřovatelé našli novou stopu! Kromě toho vyšetřují i vloupání, které by mohlo souviset s jeho zmizením.

Podle informací norské televize NRK se po velikonočních svátcích našel Sporalandův telefon. Vyšetřovatelé ale odmítli prozradit, kde přesně se mobil našel. „Jedná se o telefon pohřešovaného biatlonisty Eivinda Sporalanda, který našli náhodní kolemjdoucí,“ uvedla vedoucí případu Ragnhild Ourenová pro norský web Gudbrandsdolen Dagningen. Policie v Lillehammeru také oznámila, že bude chtít z telefonu získat data a zjistit, jestli jim ve vyšetřování nepomohou.

Dále informovala o plánovaném prozkoumání okolí, v němž se onen telefon objevil. Kvůli velké koncentraci sněhu a ledu ale budou muset nějakou dobu počkat. Mobil nicméně není to jediné, co se v případě nezvěstného kamaráda českého biatlonisty Ondřeje Mánka (21) aktuálně prošetřuje.

Žije v přírodě?

Nedávno totiž došlo k vloupání do chaty v Gausdalu, který se nachází od Lillehammeru něco málo přes 50 kilometrů. Jakou by to mohlo mít souvislost? Jde především o to, jaké věci byly ukradeny. „Vyšetřujeme vloupání do chaty v Gausdalu, odkud byly odcizeny věci s malou finanční hodnotou,“ nechala se slyšet Ourenová. „Šlo především o věci sloužící pro přežití v divočině,“ přiblížila.

Zároveň ale nemohla potvrdit, že má pohřešovaný s vloupáním a krádeží něco společného. Rodiče Sporalanda byli mezitím informováni jak o nálezu telefonu, tak i o zločinu v Gausdalu. Momentálně nezbývá než doufat, že se policistům podaří získat ze závodníkova mobilního telefonu užitečné zprávy, které povedou k jeho nalezení. Objeví se do té doby někde?