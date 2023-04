Zkrachovalý obchodník se zlatem Sýkora šokoval soud svým amatérismem: Doklady? Nemám!

Začíná jít do tuhého. Hokejový šampion Michal Sýkora (49), jehož byznys se zlatem zkrachoval a teď dluží přes 200 milionů korun, musel pod hrozbou žaláře vypovídat u soudu.

Sýkoru čekalo tříhodinové grilování od státní zástupkyně, insolvenčního správce a zástupců věřitelů, jimž dvojnásobný mistr světa dluží astronomické částky. Bývalý hokejista totiž zprvu úspěšné podnikání se zlatými slitky nedokázal ukočírovat, a když ho pak vypekli obchodní partneři, dostal se do dluhové spirály, v níž přišel úplně na mizinu.

Na dobré slovo

V soudní síni ovšem včera vyšlo najevo, jakým šíleným způsobem Sýkora svůj obchod vedl. Například prý bylo běžnou praxí, že si zlaté cihličky v hodnotě milionů korun ukládal do trezoru u cizí firmy, aniž by k tomu měl jakékoliv potvrzení! „Konkrétní doklad o úschově asi nemám…“ přiznal s tím, že se zmiňovanou společností jednal jen na dobré slovo. A když se pak stalo nevyhnutelné – tedy že ona firma přestala komunikovat – byl Sýkora namydlený. Zlato už neviděl ani on, ani jeho zákazníci!

Smutný povzdech

Překvapeni z takového amatérismu byli i zástupci věřitelů. „Přeci když necháváte na nádraží kufr, tak dostanete účtenku, abyste si pak pro něj mohli přijít. A on takhle nechával cihly zlata bez jakéhokoliv dokladu!“ kroutili hlavou. Takové řízení byznysu bylo ovšem pro Sýkoru evidentně standardem, protože podobně ho podvedlo více partnerů. „Jednal jsem s nimi na úrovni telefonů, e-mailů či osobních setkáních. Teď nevím, jak to mám prokázat. Nemám čím,“ povzdechl si šampion.