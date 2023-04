Ecclestone drsně o Schumacherově synovi: Měl by se vzdát snu o F1

Mick Schumacher už odmalička vyrůstal v prostředí motosportu a není tak divu, že chtěl jít ve šlépějích svého otce. Jenže zatím se mu to příliš nedaří. Angažmá ve Formuli 1 je minulostí a je otázkou, jestli si syn sedminásobného šampiona v budoucnu ještě v královně motosportu zazávodí. Podle bývalého šéfa F1 k tomu už spíše nedojde a Mick by se měl tohoto snu vzdát.

První a poslední zkušenost ve Formuli 1 nabídla Micku Schumacherovi stáj Haas. Od té doby je pro syna slavného šampiona účast v královně motosportu opět jen snem. Dokáže ještě některou stáj přesvědčit, aby mu dala šanci a ukázat, že je kvalitním jezdcem? Bývalá šéf Formule 1 Bernie Ecclestone (92) je v tomto ohledu hodně skeptický: „Na tenhle sen musí zapomenout, protože dříve nebo později se všichni ze snů probudíme,“ pravil bývalý kápo v rozhovoru pro televizi RTL.

„Musí na to zapomenout a začít přemýšlet o tom, jaká je alternativa, a pokusit se o ni usilovat,“ myslí si Ecclestone, který za svůj dlouhý život přišel do kontaktu s řadou více či méně talentovaných pilotů. Co Mickovi v očích Bernarda nejvíce chybí?Především jeho otec, který by mu v profesní oblasti mohl mnohé předat.

Jenže Michael po vážné nehodě na lyžích v roce 2013 zmizel z veřejnosti a ačkoliv jeho přesný zdravotní stav není znám, pravděpodobně není v jeho možnostech synovi jakékoliv zkušenosti a know how momentálně předávat. „Myslím, že potřebuje někoho, kdo mu opravdu přeje úspěch a bude na něj po celou dobu dohlížet,“ míní bývalý šéf F1. Možnou opravdovou podporu by prý mladému Schumacherovi mohl poskytnout například Chris Horner, který řídí tým Red Bull. Naopak pochybnosti má o Mickově matce Corinně a manažerce Sabine Kehmové: „Nejsou to lidé, kteří by mu mohli pomoci. Pomáhají mu v mnoha věcech, ale ne v kariéře jezdce Formule 1.“

Otázkou ale zůstává, jestli by si měl Mick slova Bernieho brát k srdci. Přeci jen by to nebylo poprvé, kdy Brit se svým názorem tak trochu ustřelil...