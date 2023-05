Obrovská loupež v českém fotbale: Šéfovi Tábora ukradli trezor!

Krádež za bílého dne, doslova! Vlastníkovi fotbalového celku FC SILON Táborsko Petru Kolářovi (59) uloupili zloději trezor, a to přímo z jeho luxusní vily. Uvnitř měl mít stavitel obchodních center cennosti, jejichž cena šplhá do milionů korun.

K odcizení trezoru mělo dojít minulý týden ve středu, konkrétně v čase mezi tři čtvrtě na deset a polednem, kdy do moderního domu nedaleko vodní nádrže Jordán vtrhli tři zloději. V trezoru, který vážil minimálně 260 kilogramů, se nacházely šperky za miliony korun. Je možné, že vevnitř byly i jiné cennosti, ovšem to kriminalisté doposud nepotvrdili. Během vloupačky se v domě nikdo nenacházel.

Kořist tak těžká, až kola drhla

Následně pachatelé naložili trezor do kufru tmavého auta, které mělo černou nebo modrou barvu. Ukradený náklad zatěžoval zadní část auta tak moc, až kola drhla v podbězích. „Podle vyšetřovací verze šlo o loupež přesně na objednávku. Ti lidé museli vědět, kam jdou a pro co. To nebylo náhodně vloupání,“ sdělil MF DNES zdroj blízký vyšetřování.

Nutno podotknout, že Kolářův dům v Táboře je opravdu honosný. Jedná se o vilu s půlkulatou střechou, tenisovými kurty na protějším pozemku, bazénem v rohu zahrady a garážemi v suterénu. Na internetových mapách můžete u Kolářova domu dokonce narazit na přepychová auta jako například Bentley. „Nesmím a ani nechci se o tom s vámi bavit. Na fotbalové téma ano, ale o tomto ne,“ řekl stroze Kolář pro MF DNES.

Vyprázdněný trezor

Jak se vlastně lupičům podařilo do vily dostat? To kriminalisté momentálně vyšetřují. Pomoct by mohlo zabezpečovací zařízení, ovšem je otázkou, jestli Kolář vůbec nějaké měl. Na okázalé nemovitosti totiž nejsou vidět žádné alarmy ani bezpečnostní kamery. Vyšetřování ztěžuje také fakt, že dům se nachází ve slepé ulici, ve které je pouze šest domů. Před Kolářovo sídlo už totiž od druhého domu není vidět, a dokonce ani z hlavní silnice. Kriminalisté tak sází na kamery v autech ostatních řidičů, jestli si nevšimli přetíženého vozu.

Policistům se nicméně podařilo vypátrat, že lupiči zastavili v lese, přesněji na místě zvaném U Lísku v katastru Plané nad Lužnicí, kam se dá dostat přes Chýnovskou ulici. Zde mělo auto s trezorem projíždět. U Lísku zloději zastavili, aby vyprázdnili obsah trezoru, což se jim doposud neznámým způsobem povedlo. Prázdný trezor na místě nechali, kde na něj později po upozornění jednoho z tamních obyvatel narazila policie.

„Hledáme svědky, kteří si všimli vozidla s tříčlennou posádkou v části obce Náchod nebo na lanovém mostě přes Jordán. Mohlo být viděno na dálnici D3 směrem na České Budějovice, na sjezdu z dálnice D3 nebo na silnici vedoucí do Plané nad Lužnicí,“ vyjádřila se policejní mluvčí Lenka Pokorná. „Ptala jsem se, zda nemáme ve spisu fotografie šperků ke zveřejnění, ale kriminalisté mi to zamítli. Mají spousty práce. Až usoudí, že je potřeba něco zveřejnit, učiní tak,“ dodala na závěr. Koncem dubna získal Kolář v druholigovém mančaftu FC SILON Táborsko většinový podíl. Kromě něj a staveb obchodních center za miliardy je také šéfem týmu TJ Sokol Lom, který vytáhl z nižších soutěží do divize.