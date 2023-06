Lionel Messi v poslední době plnil stránky novin kvůli odchodu z PSG a překvapivém přestupu do Inter Miami. Nyní hvězdný Argentinec opět šokuje! Na pekingském letišti ho zadržela čínská policie. Ano, skutečně čtete správně. Tohle není apríl!

Když jeden z nejsledovanějších a nejvlivnějších sportovců světa přijel do Pekingu na přátelské utkání Argentina - Austrálie, uvízl na letišti kvůli úředním formalitám. Argentinský šikula tak nebude mít na čínskou anabázi hezké vzpomínky z očividných důvodů. Proč byl vůbec zadržen? A stihne argentinský kapitán reprezentační zápasy?

Lionel Messi má argentinský i španělský pas, v čemž ostatně tkví jádro pudla této velice nepříjemné události. Zatímco návštěva Tchaj-wanu umožňuje španělským občanům bezvízový vstup, návštěva Číny naopak vízum vyžaduje!

Hvězdný hráč předpokládal, že Tchaj-wan je součástí Číny, a proto ani nežádal o potřebné formuláře pro příslušné úřední povolení. Pokud by si ale vzal s sebou argentinský pas, vyhnul by se byrokracii i všem následným problémům. Pro všechny Argentince totiž vízová povinnost při vstupu do Číny neplatí!

Messi chtěl toto nedorozumění vysvětlit čínským policistům, což se dlouho nedařilo. Jednoznačnou překážkou byla značná jazyková bariéra. Nakonec byla argentinská superstar ve svém snažení úspěšná a dostala urychlené vízum přímo na místě.

Jeho účasti v přátelském klání na Workers' Stadium proti výběru Austrálie, které se koná v tento čtvrtek 15. června, tak vůbec nic nebrání. Bezprostředně poté argentinská reprezentace zavítá do Indonésie, kde se utká s domácím týmem v pondělí 19. června. Snad se Messiho další cesta již obejde bez potíží.