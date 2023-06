Priske má po titulu další důvod k radosti: Stal se dědečkem!

Hlavní kouč fotbalové Sparty Brian Priske (46) prožívá úžasné období. S pražským celkem vybojoval titul hned ve své první sezoně ve funkci. Nyní se pochlubil dalším »triumfem«. Z dánského šéfa lavičky se stal děda!

Rodák z Horsensu se s radostnou novinou pochlubil na sociální síti. ,,Nejlepší prázdniny vůbec - první den v roli dědečka. Vítej do rodiny, malá princezno," napsal Priske pod fotku, kde drží v náručí čerstvě narozenou vnučku.

Ihned po zveřejnění radostné noviny se pod příspěvkem začaly shromažďovat gratulace. ,,Gratuluju ti Briane. Přeji tvé rodině mnoho zdraví a štěstí," vzkázal jeden z uživatelů.

Holčička se narodila Priskeho dceři Amalii. Kromě ní má hrdina Sparty ještě syna Augusta (19), kterému na konci měsíce končí hostování u »jednadvacítky« Eindhovenu a zamíří zpět do rodné země, kde bude nastupovat za tým Midtjyllandu do 19 let. A kdo ví... Za pár let se třeba stane Priske dvojnáosbným prarodičem.