Divoká dohra boje o LM v Kodani: Bitka fanoušků a zásah policie! Odnesl to sparťanský autobus

Duel 3. předkola Ligy mistrů mezi českým a dánským mistrem skončil smírně 0:0. V ulicích Kodaně i na stadionu Parken to ale pořádně vřelo! Do akce musela jít i policie, a to hned vícekrát! Tamní bezpečnostní sbor pozatýkal fanoušky obou táborů, nepokoje odnesl i autokar letenských příznivců. Jak to celé začalo? Co vandalismu Dánů předcházelo?