Ošklivý útok na kulturistku Věru Mikulcovou: »Není žádná žena!«

Je označována za jednu z nejúspěšnějších českých kulturistek všech dob, přesto musí snášet řadu osobních útoků a slýchávat a číst kupu urážek. Kritici Věry Mikulcové (41) pak nejčastěji znevažují její ženskost. Tentokrát se na její adresu vyjádřil kulturista a fitness poradce Marek Třeštík a také svérázný youtuber a MMA fighter Filip Grznár (38), kteří do ní pálili hodně ostrou municí…

Příběh nejznámější česká kulturistky je veřejnosti dobře znám. Během své úspěšné dvacetileté kariéry udělala Věra Mikulcová neuvěřitelný pokrok, co se týče náběru svalové hmoty. Od roku 1999 cestuje po tuzemských i zahraničních závodech, ze kterých si odnáší četné úspěchy i díky »kontrolovanému« dopingu. Tím úplně posledním bylo 8. místo na prestižní soutěži Olympia Masters v Rumunsku, na kterou je obtížné se vůbec kvalifikovat, natož umístit se v první desítce.

Při rozhovorech se Mikulcová nebála otevřít jakékoliv tabu! Výjimkou nebylo ani užívání dopingu v rámcí její disciplíny, kdy sama prohlásila, že profesionál musí sypat, aby se prosadil. Jak to tedy je? „Ona je ta věta trošku překroucená, protože tam je to slovo »musí«, což já jsem přímo neřekla. Řekla jsem, že na profesionální úrovni se to bohužel bez dopingu neobejde, tudíž je člověk nucený brát doping,“ přeformulovala svůj dřívější výrok.

„Myslím si, že to není nic zlého. Člověk si to musí dělat sám a v rozumné míře. Nemůže to přehánět. Takže se domnívám, že když máte rozum, tak se v klidu dá úplně všechno,“ vyjádřila se k tomu zpětně Věra Mikulcová, která se i nadále drží svého názoru stůj co stůj, ačkoliv jde odjakživa o značně pobuřující téma.

Urážky i uznání od »zmateného« Grznára

Názory české kulturistiky nemohl nechat jen tak bez povšimnutí Filip Grznár, o němž je všeobecně známo, že se s Mikulcovou příliš nemusejí. „Věra podle mě není žádná žena. Už dávno měla zahodit podprsenku a jít závodit mezi chlapy,“ nebral si žádné servítky bývalý kulturista a WBFF a MMA zápasník, který proslul tvorbou obsahu na video platformu YouTube.

I on se kdysi přiznal, že sám sypal, neboť jsou to dle jeho slov látky, bez kterých se profesionální sporty neobejdou. Určitě se nezastává té části výroku, že to lze mít bezpečně pod kontrolou. Navíc mu vadí, že Mikulcová ve svých rozhovorech propaguje dopování.

„Aby se člověk mohl věnovat kulturistice na té nejvyšší úrovni, pak je doping nutný. Ale zdali je to bezpečné, to je těžké říct. Každý to máme ve svých vlastních rukou. Určitě to není tak, jak říká ‚Věrák‘, že můžete sypat, jak se vám zlíbí. To užívání steroidů totálně přehnala, teď je z ní úplně regulérní chlap!“ rozohnil se Grznár.

„Problém je hlavně v tom, že nevím, jestli to je chlap, který si hraje na ženskou, anebo žena, která si hraje na chlapa. Osobně si myslím, že to tam dole má vlivem testosteronu tak zvětšený, že by klidně mohla nosit suspenzor,“ rýpl si vulgárně Grznár. „Jinak jako sportovkyně je úžasná, takže chápu, co dělá a proč,“ uznal její nesporné kvality druhým dechem navzdory svým předchozím výhradám.

Ani odborník moc Věru nešetřil…

Redakce Top-Fight.cz oslovila výživového výporadce, fitness trenéra a specialisty na kulturistu v jedné osobě – Marka Třeštíka, aby se vyjádřil k užívání steroidů ve všeoberné rovině i ke kontroverzním výrokům známé sportovkyně. Co si tedy o tom všem myslí?

„Názory Věry Mikulcové, že má sypání pod kontrolou, jsou naprosto zcestné. Pokud tvrdí, že ho má pod kontrolou, tak lže sama sobě… Kde je ta hranice? Myslí tím pod kontrolou, že neumře? Nebo to, že se jí už změnil hlas a začaly jí růst vousy? A že má na sobě další mužské rysy?“ pustil se do ní dost rázně hned od začátku.

„Stačí se podívat do historie, kolik lidí si myslelo, že má doping pod kontrolou. A jak to dopadlo. Jakub Šubrt (bývalý český kulturista, kterému ve 32 letech selhaly orgány) to měl taky pod kontrolou? Nebo dvacetišestiletý kulturista Dallas McCaver, jemuž selhalo srdce? Nikdo to nikdy nemá pod kontrolou,“ poukazoval Třeštík na konkrétních příkladech.

„Věra má jedině štěstí, že to její tělo díky dobrým genetickým předpokladům a pravidelnému lékařskému dohledu zvládá, ale nikdo není všemocný. Steroidy jako takové mají vždy, a na to kladu důraz, vedlejší účinky. Ty se projeví dříve nebo později bez ohledu na to, jak moc je užíváte. Na to existují hromady lékařských faktů a také třeba moje osobní zkušenost,“ varuje odborník.

„Pokud si začínající či dokonce neplnoletý kulturista poslechne Věru Mikulcovou, jak mluví o tom, že doping vlastně ani nemá žádné vedlejší účinky, začne jej užívat též. To je prostě špatně,“ obává se Marek Třeštík, že marketingová síla její osoby pomáhá propagovat a tím tedy i prodávat zdravotně rizikové zboží nejen dospělým, ale i všem dětem a nezletilým.