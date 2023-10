Šafářová překvapivě skončila na turnaji: Vysvětlení diskvalifikace!

Čeští tenisoví fanoušci dostali před pár dny nečekaný důvod k radosti. Tenistka Lucie Šafářová (36) totiž oznámila, že se vrací na kurty! Po výhře nad francouzskou soupeřkou ale nyní přišla ledová sprcha. Sympatickou Češku organizátoři diskvalifikovali! Proč?

Ta zpráva otřásla celým českým tenisem. Lucie Šafářová, někdejší světová jednička a manželka hokejisty Tomáše Plekance (40), se rozhodla vrátit na kurty. Onen comeback je ale pouze dočasný, jak sama uvedla. K návratu ji zlákala mimo jiné i vidina čtyřhry s neteří. Plán ale zhatili organizátoři.

Co se stalo? Vysvětlení nečekaného konce zveřejnila sama Šafářová na sociální síti. „Někdy si člověk něco naplánuje, ale dopadne to jinak. Bohužel nemohu pokračovat na turnaji ve Francii, protože můj start byl kvalifikován jako návrat do profesionálního tenisu a pro ten jsem nesplnila náležitý proces, který vyžaduje ITF již před začátkem turnaje,“ stojí ve vysvětlení na instagramu.

Brněnská rodačka mimo jiné uvedla, že měla v plánu pinknout si rodinnou čtyřhru. „Můj plán byl zahrát si čtyřhru s neteří a singla jako přípravu na legendy v Lucembursku. Neplánuji se vracet k profi tenisu,“ vyvrátila fámy. „Ještě jednou děkuji turnaji za příležitost si tu zahrát a vám fanouškům za krásné zprávy! Těším se na legendy za 14 dnů!“ doplnila na závěr.