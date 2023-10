Hokejista Johnson zemřel po zásahu bruslí do krku: Viník je z Pardubic!

Vymrštil brusli proti Johnsonově hrdlu, z něhož rázem tekly proudy krve. Výsledek vyšetřování? Ani slovutný románový detektiv Sherlock Holmes by nemohl prohlásit: „Je to prosté, milý Watsone!“

Případ hokejové smrti rozděluje veřejnost na dva tábory. Hlasitá skupina na internetu totiž Matta Petgravea (31), který po souboji nešťastně podřízl soupeři Adamu Johnsonovi (†29) hrdlo, viní z vraždy.

Kanadský bek, jenž v závěru sezony 2021/22 posílil extraligové Pardubice, je prý z incidentu »naprosto rozrušený«. Tragédií se zabývá policie. „Naše vyšetřování nadále pokračuje,“ sdělil její mluvčí.

Nešlo ho zachránit

Neštěstí se událo v utkání Challenge Cupu. Britská média situaci popisují tak, že Johnsona zasáhl nůž brusle soupeře, který ztratil rovnováhu. Řada fanoušků ale upozorňuje na to, že do souboje šel Petgrave minimálně velmi nešikovně (viz video níže).

Masivně krvácejícímu hráči poskytli lékaři hned na ledě první pomoc a poté byl převezen do nemocnice, kde bohužel zraněním podlehl. Zápas před zhruba 8000 diváky zůstal nedohrán. V důsledku tragédie odložilo vedení britské ligy všechny další zápasy nejvyšší ostrovní soutěže.

"Nottingham Panthers jsou hluboce zdrceni, Adam Johnson tragicky zemřel po hrozné nehodě v utkání v Sheffieldu. Adam, naše číslo 47, byl nejen vynikající hokejista, ale i skvělý parťák a neuvěřitelný člověk s celým životem před sebou," napsali Panthers na síti X.

Video zveřejňujeme kvůli citlivému obsahu jen do momentu střetu obou hokejistů: