Smutná zpráva ze světa krasobruslení: Zemřel dvojnásobný olympijský vítěz Protopopov!

Minulý týden zemřel ve Švýcarsku legendární ruský krasobruslař Oleg Protopopov (†91). Rodák z Petrohradu zesnul šest let po své manželce Ljudmile Bělousovové (†81), se kterou byl ženatý šedesát let. O jeho smrti informovala Ruská krasobruslařská federace.

Držitel mnoha státních vyznamenání začal s krasobruslením ve svých patnácti letech, což se v dnešní době jeví jako nemožné. Ani to ho však nezastavilo, aby se svou partnerkou Ljudmilou Bělousovovou, která byla zároveň jeho manželkou, získal dvě zlaté olympijské medaile.

Svou životní lásku si vzal v roce 1957 a v Sovětském svazu se stali prvním bruslařským párem, který v tomto sportu dosáhl mezinárodních úspěchů. Kromě olympijských her společně vyhráli také mistrovství světa i Evropy. Naposledy se společně představili v roce 1972 na mistrovství Sovětského svazu, kde se umístili třetí a následně ukončili profesionální kariéru.

Tento pár byl ve své zemi velmi oblíbený, a proto většinu lidí šokovalo, když v roce 1979 společně emigrovali do Švýcarska, ve kterém provozovali bruslařská vystoupení. Do své vlasti se vrátili poprvé až v roce 2003 a ruští fanoušci je přivítali s otevřenou náručí.

Po dlouhém boji s nemocí však v roce 2017 Bělousovová zemřela a to Protopopova naprosto zničilo. Začal přemýšlet o trvalém návratu do Ruska, aby mohl být pohřben vedle své matky, ale nakonec zůstal ve Švýcarsku. Až do své smrti si doma schovával popel své životní lásky. Ruská krasobruslařská federace ve svém prohlášení vyjádřila upřímnou soustrast jeho pozůstalým.

Ke smrti Protopopova se samozřejmě vyjádřila řada známých osobností, jako například trenér Alexej Mišin, který byl přítelem legendárního krasobruslaře. „Truchlím. Zemřel krasobruslařský génius, muž, se kterým jsem strávil podstatnou část svého sportovního života v jedné šatně. Jsem na to hrdý,“ cituje Match TV Mišina.

Tou další byla známá trenérka a choreografka Taťjana Tarasovová, která je od roku 2008 v Síni slávy světového krasobruslení. „Vycházela jsem s nimi velmi dobře. Je mi to opravdu líto. Protopopov byl grandiózní muž, s nímž začala vítězství ruské školy krasobruslení. Vytvořil nezapomenutelný styl. Je nepravděpodobné, že si nějaký jiný pár budeme pamatovat tak dlouho,“ přiznala.