Zemřel bývalý hráč prvoligového Crystal Palace: Fotbal vyměnil za porno!

Bývalý fotbalista Oliver Spedding (†34), který vyměnil svou hráčskou kariéru za dráhu pornoherce, minulý týden zemřel. O jeho odchodu informoval na svých stránkách tým Croydon FC, za který v minulosti nastupoval. Příčina smrti zatím není známá.

Rodák z Londýna prošel mládežnickými výběry prvoligového Crystal Palace. Před tím, než stihnul nastoupit za seniorský tým, byl však obviněn z únosu ženy na vlakovém nádraží a následně odsouzen k pobytu za mřížemi. V průběhu odpykávání trestu Spedding zanevřel na profesionální fotbal a rozhodl se vyměnit zaměstnání.

Po propuštění se statný obránce vydal na dráhu malíře a dekorátora, kterou však kvůli finančním problémům musel rychle opustit. Nejlepší možností se mu tak zdál porno průmysl, u kterého zůstal až do své smrti. V průběhu natáčení filmů pro dospělé také nastupoval za amatérský tým Croydon FC.

Jeho partnerkou se následně stala pornoherečka Sophie Andersonová, která již v tu dobu byla známá svými plastickými operacemi. Spedding v loňském rozhovoru pro podcast Anything Goes with James English přiznal, že za svůj první film dostal pouhých 150 liber a často litoval, že ve své fotbalové kariéře nepokračoval.

„Kdybych zůstal v Crystal Palace, mohl jsem si fotbalem vydělat mnohem víc. Také jsem se hodně pral. V obou těchto věcech sem byl dobrý, ale myslel jsem si, že porno bude ještě lepší. Bohužel to není tak skvělé, jak si lidé myslí,“ řekl zesnulý herec a fotbalista.

Ke Speddingovo smrti se vyjádřil také jeho bývalý trenér z Croydon FC, který se ho prý snažil těsně před smrtí přesvědčit k návratu do týmu. „Taková srdcervoucí zpráva, Ollie byl na hřišti bojovník a pokaždé, když hrál za Croydon, odevzdal na hřišti 100 %,“ řekl Liam Giles.