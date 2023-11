Mistr ligy s Baníkem Hoffman posílal školačkám fotky penisu: Na 5 let do basy!

Ohavné chování ligového šampiona z roku 2004. Bývalý obránce Baníku Ostrava Josef Hoffmann (45) jde sedět kvůli dětské pornografii.

Krajský soud v Ostravě ho poslal na pět let do basy. Hoffmann osmi dívkám, z nichž většině nebylo ani 15 let, posílal na sociálních sítích, kde vystupoval pod pseudonymem, fotky a videa se svým »nádobíčkem«. Na oplátku chtěl nafocené intimnosti i po nich. Když nechtěly přistoupit na jeho hru, vydíral je. Nejmladší holčičce bylo devět let!

Uzavřel dohodu

Predátor na školačky útočil čtyři roky, většinou byl namol. Svůj alkoholismus prý léčí. K nechutné komunikaci s dívkami se přiznal. „Jsem si vědom, jakou jsem udělal chybu. Ublížil jsem hodně lidem, potáhne se to se mnou ještě dlouho. Chci to napravit,“ kál se u soudu. Hoffmann spolupracoval s policií i státním zastupitelstvím, a tak dostal možnost uzavřít dohodu o vině a trestu na pět let. Soud ji schválil, verdikt je pravomocný.