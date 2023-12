Olantujiho boj o místo ve Spartě: Útok loktem?

Konkurence v útoku šampionů z Letné je veliká. Aby se fotbalisti prosadili, musí mít ostré lokty. Victor Olatunji (24) se touhle poučkou nejspíš řídil doslova. Kdo to měl z jeho strany schytat?

Nigerijský útočník, který do Sparty přišel za cirka 20 milionů »kaček« z Liberce, podle webu infotbal.cz totiž na tréninku udeřil loktem dalšího forvarda Václava Sejka (21). Napadený fotbalista měl být lehce otřesen, ale ani to mu nezabránilo nastoupit do víkendového utkání proti Jablonci (3:0), ve kterém odehrál 20 minut. Ne tak ovšem Olatunji, který byl pro tohle střetnutí suspendován a zápas sledoval pouze z tribuny.

„Interní záležitosti A-týmu v tuto chvíli komentovat nechci, je to v kompetenci trenéra a sportovního vedení," cituje zmíněný web ředitele komunikace pražského celku Ondřeje Kasíka. Ale podle informací Blesku Nigérijec odletí s výpravou rudých na Kypr usilovat na hřišti Arisu Limassol o postup do další fáze Evropské ligy. Podají si konkurenti ruku?

Snad ano. Proč vlastně Olatunji něco takového udělal? Nabízí se nelehká situace, ve které se aktuálně nachází. Za 23 zápasů totiž odehrál celých 90 minut pouze ve dvou případech. Celkově dal navíc zatím jen tři góly, přičemž naposledy se trefil téměř před třemi měsíci proti Slovácku. V říjnovém zápase na hřišti Hradce Králové mimo jiné vyfasoval dvě žluté za ani ne 20 minut. Najde Olatunji opět svou pohodu?