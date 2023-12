Sparťanská postupová matematika: Mezi krachem a triumfem!

Derniéra ve skupině C může Spartě přinést první místo tabulky s přímým postupem do jarního osmifinále a s výdělkem 52 milionů korun. Nebo také s posledním flekem konec v pohárech. V souboji s Arisem Limassol má všechno ve svých rukou.

Prohra

Porážka o 2 a více branek na Kypru by znamenala konec v pohárové Evropě.

Remíza

V případě plichty, nebo porážky o 1 gól v Limassolu vyjde na Letenské aspoň 1. kolo play off Konferenční ligy.

Výhra

Rudí skončí druzí s jistotou účasti v play off EL, pokud Aris jakkoliv porazí. Bez ohledu na výsledek duelu Betis – Rangers.

Sparta vyhraje celou skupinu, když na Arisu zvítězí o 3 branky a zároveň Betis remizuje s Rangers maximálně 2:2. Znamenalo by to postup přímo do osmifinále EL.