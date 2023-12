Bez nazdobeného stromečku by to sotva byly Vánoce! To moc dobře ví i sportovní osobnosti, které se v průběhu prosince na sociálních sítích chlubily tím, jak se jim letošní výzdoba povedla. Čí stromečkem byl pod nánosem ozdob sotva vidět a kdo si naopak vystačil s decentní verzí?