Vdova po Šuralovi (†28) Denisa: Rozchod s milionářem!

Posílala jeden bolestný vzkaz za druhým a teď je jasno proč! Denisa, vdova po tragicky zesnulém fotbalistovi Josefu Šuralovi (†28), se vzpamatovává z těžkého rozchodu. Podle webu Expres.cz se rozhodla ukončit vztah s kontrovezním podnikatelem Tomášem Horáčkem (40), s nímž má syna.

Brzy to bude pět let od tragické nehody v turecké Alanyae, při níž reprezentační útočník Josef Šural zemřel. Pro jeho manželku, která z ničeho nic zůstala na výchovu dvou dcer sama, to byl pochopitelně obrovský šok a nepředstavitelná bolest.

Útěchu ale během pár měsíců našla v náruči zámožného podnikatele Tomáše Horáčka, za což se na ni ale snesla vlna kritiky. Ta ještě zesílila, když vyšlo najevo, že se páru ani ne rok po tragédii narodil syn.

Extravagantní kráska pak v podstatě zmizela ze scény, smazala si své profily na sociálních sítích a na veřejnosti se neukazovala. To se změnilo před časem, kdy se vrátila na instagram, překvapila novou vizáží a dokonce odpovídala na intimní otázky svých sledujících.

V poslední době ale bylo patrné, že v jejím životě rozhodně není všechno v pořádku. Ve stories začala sdílet opravdu zvláštní citáty. „Každá pravda vyjde najevo. Nedej sílu lidem, co v tobě vyvolávají strach,“ napsala například.

Teď se ukázalo, že za vším jsou problémy s Horáčkem. „Denisa se s ním definitivně rozešla, je to čerstvé,“ prozradil jeden z jejích blízkých přátel webu Expres.cz. „Jejich vztah byl toxický a k tomuto kroku se Denisa dlouhé roky odhodlávala. Věděla, že s takovým člověkem prostě žít nechce, ale měla strach. Až nyní našla odvahu to udělat,“ dodal zdroj.

Sama Šuralová se k rozchodu s otcem svého třetího potomka odmítla vyjádřit, a tak je konkrétní důvod rozpadu jejich vztahu prozatím neznámý.