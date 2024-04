Šok pro hvězdu MMA Végha: Kontroverzní konec u slavného sponzora! Jak bijec reagoval?

Necelé dva měsíce. Přesně taková doba zbývá do začátku zápasu Karlos Vémola vs. Attila Végh (oba 38), který je označován jako Odveta století. Před očekávaným zápasem ale musí slovenský bijec řešit nečekaný problém. Jeden z jeho známých sponzorů s ním ukončil spolupráci kvůli nevhodné podpoře! To nenechalo Végha chladným.

V současnosti platí za jednoho z nejúspěšnějších MMA fighterů na Slovensku. Přesto nyní zažil Attila Végh pořádné studenou sprchu, ovšem mimo klec. Co se stalo? Celosvětově známá automobilka Renault se s ním totiž rozhodla ukončit spolupráci! Proč?

Végh se totiž rozhodl před prezidentskými volbami otevřeně podpořit kandidáta Petera Pellegriniho, který nakonec volby na Slovensku vyhrál. Podle zástupců Renaultu byl tento krok v rozporu spolupráce. „Náš generální ředitel mě upozornil na to, že naši ambasadoři by měli zůstat politicky neaktivní. Francouzská firma má takto nastavená pravidla,“ napsala manažerka Renaultu zástupci Végha v mailu podle webu expres.cz.

„Na Attilu se snesla vlna kritiky, což by se ještě dalo ustát, ale budu upřímná – ne, když i celý náš tým je na opačné straně. My, naši nejbližší, naše bubliny. Za toto se nemůžu postavit,“ doplnila. Mimo jiné ještě dodala, že strana, které Attila vyjádřil sympatie, je křivá a lže! To zápasníka nenechalo chladným a rozhodl se reagovat.

Uvedl, že má pocit, jakoby se vrátily praktiky z dob minulého režimu. „Ve světle aktuálních událostí se s vámi musím podělit o zkušenost, která ve mně vzbudila pocit, že se komunismus vrátil. Dnes jsem obdržel mail, ve kterém mě jistá komerční značka trestá za to, že jsem svobodně projevil při volbě prezidenta svůj soukromý politický názor a přesvědčení v domnění, že žijeme v zemi, kde se to svobodně projevit může,“ vyjádřil se Végh na instagramu a pokračoval.

„Bohužel, realita je zřejmě taková, že pokud máte a nedejbože projevíte svůj názor veřejně, může se stát, že přijdete o partnerství, možná byznys a možná nás brzy budou za názor i zavírat,“ postěžoval si. Následně ještě dodal, že ho zajímá, jestli se budou zástupci Renaultu v následujících dnech ptát svých zákazníků, koho volili, nebo jestli jim peníze od voličů jiné strany až tak nesmrdí. Attila má aktuálně od společnosti Renault půjčený vůz, se kterým sice ještě může nějakou dobu jezdit, ale má zakázáno jej promovat.