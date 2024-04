Vlha po volbách zuří: Plánuje dceřin odchod ze Slovenska

Prezidentské volby jako kdyby rozdělily Slovensko! Za kandidáty na hlavu státu Petra Pellegriniho (48) a Ivana Korčoka (60) se postavila řada slavných osobností a postoje některých budily pořádné vášně. Ta ale u bratra lyžařky Petry Vlhové (28) neutichla ani poté, co vyšlo najevo, že příštím prezidentem našich sousedů bude Pellegrini. Přiznal, že bude dělat vše pro to, aby jeho dcera mohla co nejrychleji Slovensko opustit!

Příští slovenský prezident Peter Pellegrini se během celé prezidentské kampaně prezentoval jako kandidát, kterému jde o dobro a prosperitu Slovenska. Ne všichni ale evidentně mají za to, že by pod vedením jej a premiéra Roberta Fica čekaly naše východní sousedy dobré časy. A takový názor má očividně i bratr šampionky Petry Vlhové.

„Vždycky hledám na špatném to pozitivní a budu se snažit ještě víc, aby moje dcera mohla co nejdříve opustit tuto republiku. Aby mohla žít a studovat v normálním světě,“ napsal na sociálních sítích lyžařčin bratr Boris.

„Neházím flintu do žita a doufám, že mě nový prezident překvapí. Respektuji demokratické výsledky voleb, protože jsme v demokracii. Ale nic to nemění na tom, že jsem byl a jsem zklamaný. Můj pocit zůstává takový, jaký jsem napsal na Instagramu. Udělám všechno pro to, abych vydělal tolik, aby moje dcera mohla co nejdříve odjet do zahraničí,“ pověděl později pro Sport24.sk a nastínil, jaké jsou jeho plány. Dcerku Lujzu by nejraději dostal ze Slovenska co nejdříve.

„Přiznám se, že po tom, co se tady stalo, je mou ambicí, aby moje dcera odešla do zahraničí už na střední školu. Buď si se snoubenkou koupíme nemovitost někde v zahraničí, nebo za ní budeme pravidelně dojíždět. Chci prostě, aby dcera vyrůstala v normální společnosti, a ne v proruské,“ vysvětlil Boris, který byl ještě nedávno členem Petřina týmu. Před časem se ale rozhodl se s partnerkou pustit do podnikání a společně si otevřeli pizzerii. Ani ta ho však očividně na Slovensku nedrží.

„Už jsme s partnerkou a dcerou přemýšleli o tom, že Slovensko opustíme natrvalo, ale vždycky se sem budeme vracet kvůli rodině a přátelům. Koneckonců je to náš domov a máme ho rádi. Je to krásná země. Ale procestoval jsem i jiné země. Myslím, že už jsem toho nacestoval dost, a řeknu vám, že opravdu nevím, kam tahle země směřuje. Jsem z ní znechucený. Slovensko by mohlo být druhým Švýcarskem, ale opak je pravdou,“ neskrýval své zklamání Petřin bratr.

Faktem ale zůstává, že než jeho dcerka Lujza dospěje do věku, kdy si bude vybírat střední školu, potrvá to ještě pár let. A kdoví, třeba se do té doby na Slovensku spousta věcí změní tak, že Vlha své rozhodnutí přehodnotí.