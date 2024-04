Vdova po Šuralovi po rozchodu s Horáčkem: Tajemný vzkaz a děsivé vzpomínky jeho bývalky!

Zdálo se, že po smrti svého muže Josefa Šurala (†28) našla Denisa opět štěstí. Rok po tragické nehodě se objevily informace o tom, že pohledná blondýnka porodila podnikateli Tomáši Horáčkovi syna. Jak ale zjistil web Expres.cz, vztah dvojice měl nedávno skončit. A kolem známého byznysmena se vznáší vážná nařčení...

„Denisa se s ním definitivně rozešla, je to čerstvé. Jejich vztah byl toxický a k tomuto kroku se Denisa dlouhé roky odhodlávala. Věděla, že s takovým člověkem prostě žít nechce, ale měla strach. Až nyní našla odvahu to udělat,“ prozradil nedávno Expresu nejmenovaný zdroj. Na sociálních sítích Denisy se navíc začaly objevovat zvláštní citáty.

„Každá pravda vyjde najevo. Nedej sílu lidem, co v tobě vyvolávají strach,“ sdílela například.

Pro Horáčka nešlo o první vztah s mediálně známou ženou. V minulosti tvořil pár například s expartnerkou Leoše Mareše Hanou Svobodovou, se kterou má syna, ale randil také s modelkami Dominikou Mesarošovou nebo Romanou Pavelkovou. Ta ovšem na vztah nemá úplně nejlepší podmínky, jak v minulosti Blesku potvrdila.

„K Tomáši Horáčkovi se vyjadřovat nechci, vztah s ním považuji za uzavřený a jsem ráda, že už jsem na vše zapomněla. Nechci se k tomu raději vracet,“ pravila v roce 2012. A podle tvrzení jejich přátel je důvod docela zřejmý. „Romču jsem několikrát viděla na přehlídkách a byla samá modřina, hrozně trpěla. Vím, že jí několikrát ubližoval, byl hysterický a dělal žárlivé scény,“ přiznala Blesku jedna z kamarádek Pavelkové.

S odstupem času už ale Romana, která prostřednictvím svého fondu pomáhá obětem domácího násilí, nejspíš zvládla svůj zážitek zpracovat, a tak teď promluvila pro web eXtra. „Ano, často se děje, že žena, která žije v toxickém vztahu, je nešťastná, prožívá domácí násilí, vysílá signály přes sociální sítě,“ řekla Pavelková nejprve obecně s tím, že by lidé měli pátrat a zjistit, jak takovému jedinci pomoci.

»Chtělo to holubici«

Pak už se vyjádřila přímo k Šuralové. „Na základě příspěvků, které Denisa zveřejnila, předpokládám, že se rozhodla vystoupit z toxického vztahu. Vztahu plného bolesti, manipulace, agresivity a rozhodla se zachránit sebe a své děti,“ míní Romana, která je ředitelkou nadačního fondu. „Asi před čtrnácti lety jsem s Tomášem Horáčkem chodila a měla jsem s ním naprosto stejný zážitek,“ přiznala Pavelková.

Sama Šuralová se ke konci vztahu sice oficiálně nevyjádřila, ale její poslední příspěvky na sociálních sítích vypovídají o tom, že v poslední době nejspíš její soukromí nebylo ani trochu zalité sluncem.

„Chtělo to holubici. Jsou události, které mě zasáhly a ochromily. Ale pak jsou věci, které mě zasáhly, ale posílily. Zlo ostatních mě jen posílí. Měj to stejně a lituj zlo a nenávist. Ve finále, to oni mají problém, ne ty. Aneb když žiješ, ale nevíš o tom,“ napsala k poslední fotografii, na níž ukazuje tetování holubice na hřbetu ruky.