Slováci dorazili na MS do Ostravy a stěžují si… Jako na staveništi!

Takhle si to nepředstavovali! Slovenská hokejová reprezentace dorazila ve středu do Ostravy, která bude spolu s Prahou dějištěm letoštního šampionátu. A zatímco na bydlení si hráči téměř nemohli stěžovat, slovenská média se pozastavovala nad tím, jak to v místě vypadá. A organizátory nešetřili!

Češi se nemohou dočkat! Už v pátek začne šampionát v jimi tolik milovaném hokeji, a tentokrát ho navíc hostí Praha s Ostravou. Právě na východě republiky se představí reprezentace Slovenska, která do dějiště letošního MS přicestovala už ve středu. A bydlí doslova pár kroků od haly, v luxusním hotelu Clarion Congress. Ten nabízí svým hostům špičkovou péči i kuchyni.

Co už se ale některým Slovákům tolik nepozdávalo je okolí arény. Web Sportovy.cas.sk si všiml, že domovský stadion Vítkovic ještě není plně připraven na páteční start šampionátu.

„Ačkoliv do startu velkého sportovního svátku zůstává už jen pár hodin, organizátoři ještě rozhodně mají na čem pracovat. Některé místa v blízkosti stadionu připomínají staveniště. Projíždí se po nich vysokozdvižné vozíky, nákladní auta a každým směrem se povaluje technika,“ zmiňuje web.

Pravdou je, že dva dny před začátkem šampionátu ještě některé z věcí nebyly do puntíku připravené. Z přiložených obrázků se ale nezdálo, že by šlo o velké věci, které by během čtvrtečního dne nebylo v silých organizátorů vypilovat.

Ostatně, pro šampionát mají k ruce zhruba 1 000 dobrovolníků a tak se dá předpokládat, že v pátek se hokejoví nadšenci nedodělávek ani vysokozdvižných vozíků v místě bát nemusí.

V Praze to nebylo lepší, ale...

O zeď opřené hokejky, obří krabice se válejí u zdi, dresy kustodi rovnají před kabinou, brigádník lepí výzdobu... Ani v pražské O2 areně to dva dny před startem šampionátu nevypadá úplně nachystaně!

„Vše jede podle plánu, přípravy jsou ve finálním stadiu,“ ujišťuje ale marketingový ředitel turnaje Martin Pešta. Ostatně takhle to vypadá vždy před každým mistrovstvím, během zahajovacího mače už ale vše září čistotou a novotou.

Organizátoři tvrdí, že stejné to bude i letos v Praze a Ostravě. Dělníci ale nekmitají jen uvnitř stadionů, napilno mají také s přilehlou fanzónou. Také tam by laik pochyboval, jestli to během pár dnů lze všechno stihnout postavit. „Lze. Fanzóna se otevírá v pátek ve 14 hodin a na fanoušky apelujeme, aby kvůli očekávaným frontám přišli co nejdříve,“ dodal Pešta.