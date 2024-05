Za Pastou ze Švédska přijedou »Hujerovi«: Kdo bude spát na matraci?

Běžně se lidské srdce skládá ze dvou síní a dvou komor. Ale hokejista David Pastrňák (28) má pod hrudníkem ještě tři korunky. Před dnešním semifinále domácího šampionátu (14:20, ČT sport) proti Švédsku se v české hvězdě budou rvát emoce.

Bostonský útočník s číslem 88, pro hokejový národ v srdci Evropy milovaný »Pasta«, jako náctiletý nechal kus srdce právě ve Švédsku. „Týden po odjezdu mi psal: Mami, mně se tu hrozně líbí, já tady chci zůstat,“ vzpomínala máma Marcela Ziembová na to, jak rychle její Davídek navykl v roce 2012 na angažmá v Södertälje.

Pastrňák se ve skandinávské zemi později zamiloval do sličné blondýny Rebeccy Rohlssonové (29), která minulý rok v červnu přivedla na svět dceru Freyu Ivy a s níž si v létě rodák z Havířova řekne »ano«. „Moje dcera je poloviční Švédka. Bude to okořeněné, tenhle souboj jsme ještě v rodině neměli. Původně jejich příjezd nebyl v plánu (cestou z USA se zasekly doma kvůli rodinným problémům – pozn. aut.), ale teď se to asi změní,“ culil se Pastrňák po infarktovém čtvrtfinále, kdy Češi přemohli Američany (1:0) gólem Davidova klubového parťáka Pavla Zachy (27). „Moc se těším!“

Kdo na matraci?

Podle informací Blesku se skutečně do Prahy chystají švédští »Hujerovi«, celkem devět lidí – a Pastrňák s maminkou coby hostitelé řeší, kdo si ustele na matraci. Ale reprezentační tahoun se příbuzným a hlavně svým dvěma holkám švédské krve musí předem omluvit, na ledě ať jdou na chvíli city stranou: „Promiňte, zlatíčka, my chceme zlato!“

Pastrňákova maminka Marcela: Fuj, ty nohy, Davide! Dostálův švédský parťák: Není tak vysoký... Pastrňák a Nečas vyčnívají iSport.cz