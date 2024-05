To byla jízda! Češi se prohnali domácím šampionátem až do finále, kde v bitvě se Švýcarskem vybojovali zlatou medaili. A nadchli tím celou republiku, včetně známých tváří! Od koho se dočkali gratulaci a kdo se pochlubil svými oslavami?

Helena Vondráčková

Zpěvačka Helena Vondráčková má teď sice nabitý program, ale ani to jí nebránilo v tom, aby držela palce českému týmu, který turnaj dotáhl do vítězného konce. „Pocit hrdosti, radosti, štěstí. Kluci, děkujem. To byly nervy cestou ze slovenského turné. Zlatou tečku jsme dokoukali na Zbraslavkém náměstí v autě,“ přiznala Helena na sociálních sítích.