Zlatá horečka! Hokejové hrdiny čekají oslavy na Staromáku

Fantastická jízda! Češi se na domácím hokejovém šampionátu dostali až do finále, kde po výhře 2:0 nad Švýcarskem vybojovali zlaté medaile. Skvělý úspěch v pondělí oslaví také s fanoušky, jejichž neskutečnou podporu si během turnaje všichni pochvalovali. Kdy a kam hráči dorazí?

Čeští hokejisté si dnes budou moct vychutnat oslavy zisku titulu mistrů světa s fanoušky na Staroměstském náměstí. Informovalo o tom tiskové oddělení Českého hokeje. Začátek akce je naplánován na 17 hodin.

Právě Staroměstské náměstí bylo v minulosti tradičním místem pro přivítání a oslavy s hokejisty po jejich velkých triumfech. Vedle jiného si tam vychutnával vítězství i olympijský tým z Nagana. Lidé tam mohli sledovat na velkoplošné obrazovce i nedělní finále, v němž Češi zdolali Švýcary 2:0.

"Vždycky se to hraje pro fanoušky. A když jsou takoví fanoušci, je to obrovská motivace pro všechny: hráče, trenéry, realizační tým, prostě pro všechny. Jsme za tu podporu strašně rádi a myslím, že kluci ji cítili," prohlásil kouč Radim Rulík.

Podporu a atmosféra označil za šestého hráče v poli. "Pro tým to byl doping a potřebná energie ve chvílích, kdy si třeba někdo říkal, že už to nedá, ale pak vydechl a šel do toho zase znova. Kluci byli díky tomu neustále odhodlaní. Věděli jsme, že jsou lidi ve fanzóně, že to sledují na Staromáku... Pro ty lidi tam kluci nechali všechno," řekl Rulík.

Češi dosáhli na zlato poprvé od triumfu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu, u kterého byl i současný kapitán týmu Roman Červenka. Svěřenci trenéra Radima Rulíka triumfovali v éře samostatného Česka posedmé, šest zlatých medailí získalo bývalé Československo.

Po desetiletém půstu na velkých mezinárodních akcích vybojovali Češi druhou medaili za poslední tři ročníky po bronzu z roku 2022 v Tampere a Helsinkách. Švýcaři ziskem stříbra vyrovnali svůj historický počin z let 1935, 2013 a 2018.