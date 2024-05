Negativní fanoušek kritizoval Rulíka, ale teď... Nechal si ho vytetovat! Co k tomu přidal?

Když viděl finální nominaci české hokejové reprezentace na letošní šampionát, ztratil veškeré naděje na úspěch. Na sociální síť uvedl, že pokud svěřenci trenéra Radima Rulíka (58) získají jeden z cenných kovů, nechá si koučovo jméno zvěčnit na těle. A k výzvě se po zisku zlatých medailí postavil čelem! Jak vypadá finální výsledek?

Aktuálně snad není v tuzemsku diskutovanějšího příspěvku na sociální síti než toho, který začátkem května zveřejnil uživatel Pavel Řepa. Hokejový nadšenec se rozhodl vypustit svou frustraci ven poté, co se dozvěděl konečnou nominaci na letošní mistrovství světa.

„Jestli uděláme medaili, tak si tu vytetuju jméno Rulíka na lopatku… To je nominace, ty vole…“ napsal Řepa na sociální síť X. To ale ještě neměl sebemenší tušení, do čeho se to vlastně uvrtal! Čeští hokejisté totiž v sobotu 25. května porazili Švédy vysoko 7:3. Bylo tedy jasné, že se jim bude houpat medaile na krku. „Čekáme,“ zněla odpověď oficiálního účtu českého hokeje.

Pokud byste ale čekali, že bude internetový skeptik dělat mrtvého brouka, jste na omylu. „Tímto tweetem žádám Český hokej o vzorový podpis pana Rulíka k poháru mistrů světa, který bude sloužit k potetování mé lopatky. Chápu, že pan trenér je plný dojmů z oslav, takže na to nebude mít moc čas, ale zkusím to,“ uvedl Řepa. Za tenhle příspěvek se mu dostalo uznání od několika fanoušků. „Cením, že se k tomu stavíš čelem,“ připsal jeden z uživatelů. „Lopatkama čelem,“ odvětil.

A co na to oficiální účet českého hokeje? „OK,“ zněla strohá odpověď. Později pak opravdu přidali na sociální síť foto s Rulíkovým podpisem. „Těším se na výsledek!“ přidali k příspěvku. A tetování skutečně vzniklo! Pan Řepa se s ním pochlubil na svém twitterovém účtu.

„Tímto pokládám sázku za uzavřenou.. Je teda i s pohárem pokud promintete.. Ještě jednou, děkuji mnohokrát za zlato pane TRENÉRE!!…" přidal pan Řepa ke snímkům tetování. Neobvyklou sázku tak dotáhl do konce, za což mu zcela jistě patří respekt.