Rapper Snoop Dogg jako placený »maskot« LOH: Za den v Paříži vydělá neuvěřitelnou částku

Svou viditelnou přítomností by mohl klidně konkurovat dvěma červeným figurkám Phryges coby oficiální maskot letošních olympijských her v Paříži. Populárního rappera Snoop Dogga (52) je zkrátka na LOH všude plno. Není to ovšem zadarmo. Vyšlo totiž najevo, kolik si vydělá během jednoho dne. A částka je vskutku astronomická!

Americká legenda hudebního světa opravdu nezahálí. Snoop Dogg v rámci olympiády nesl pochodeň s olympijským ohněm, objevil se v jezdeckém oblečení během drezury, působil jako analytik během rugby, dostal několik plaveckých lekcí od olympijské persony Michaela Phelpse a mimo jiné poskytuje své poznatky k jednotlivým disciplínám. Proč? Na prestižní akci pod pěti kruhy podepsal smlouvu s americkou televizní stanicí NBC.

Zástupci stanice tvrdí, že nedělní přenos sledovalo téměř 35,4 milionu diváků. Jedná se tak o dvojnásobek oproti stejnému dni během olympiády v Tokiu. Je tedy evidentní, že se Snoop Dogg stal mezi příznivci hitem LOH. Nyní se navíc objevila informace o jeho platu během akce, která je pro mnohé sportovce vrcholem kariéry.

Podle Henryho McNamary, který je časopisem Forbes označován za jednoho z nejvlivnějších mladých podnikatelů na světě, si Snoop Dogg vydělá během jednoho dne více než jedenáct a půl milionu korun! Sám McNavara uvedl, že se tuto informaci dozvěděl od jednoho z vedoucích pracovníků stanice NBC. Německý deník Bild se zase od jednoho ze zaměstnanců NBC dozvěděl, že by si měl rapper za celé hry vydělat necelých 350 milionů korun, přičemž součástí kontraktu je i bonus za televizní sledovanost.

Zdá se, že slavný hudebník ani nestíhá spát. „Je to spíš o relaxaci než o spánku, protože mě to strašně baví," řekl Snoop Dogg agentuře AP. „Tohle není město, kde se spí. A tady není na spaní čas. Ve dne i v noci se tu něco děje. Chci být u všeho, protože mám rád americké sportovce a sport. Kvůli tomu tady jsem," uvedl.

Nejedná se ovšem o první olympiádu, na které se Snoop Dogg pracovně podílí. Před třemi lety v Tokiu se společně s komikem Kevinem Hartem chopil role komentátora pro streamovací službu Peacock, jenž je spřízněna právě s NBC. Ta v roce 2014 uzavřela smlouvu o vysílání s Mezinárodním olympijským výborem do roku 2032 v hodnotě více než 132 miliard korun. Přítomnost Snoop Dogga na olympiádě v Tokiu jim zařídila desítky milionů diváků.

„Už jen tímto počinem si Snoop vysloužil práci našeho zvláštního zpravodaje v Paříži. Sice nevíme, co se na LOH den co den stane, ale víme, že hvězdný rapper vnese do našeho vysílání svůj jedinečný pohled,“ nechala se slyšet podle britského listu Daily Mail Molly Solomonová, výkonná producentka a prezidentka olympijské produkce NBC. Na číslech tak jde vidět, že Snoop Dogg, který se kromě hudby proslavil i kouřením obrovského množství marihuany, platí za jednu z nejvlivnějších celebrit na světě.