»Skoroslávista« udeřil už po dvou minutách: Rrahmaniho rychlá pomsta!

Nekoupili jste mě? Tady máte! Kosovský snajpr v barvách Sparty Albion Rrahmani (24) se v derby trefil hned po dvou minutách na hřišti. Pomstil se tak Slavii, která od něj v létě dala ruce pryč.

Na sešívané bylo 100 »mega« moc, Sparta ale sáhla do kasičky a teď to dala svému největšímu rivalovi »sežrat«. Rrahmani střídal do hry v 63. minutě a v 65. už se radoval.

A že to byl parádní gól! Kosovan potvrdil zabijácký instinkt, střelu z hranice vápna k bližší tyči nečekal nikdo ze slávistů. Nevadilo tak, že míč letěl pomalu. Vadilo ovšem to, že to byl pro Spartu gól jediný, porážce 1:2 tak nezabránil...