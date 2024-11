Boss Jablonce a exšéf fotbalu Miroslav Pelta 60. narozeniny ve stínu soudního procesu: Myslím na kriminál!

Střih v čase. Je 27. listopadu 2014. Miroslav Pelta je v den svých abrahámovin na vrcholu moci. Šéfuje české kopané, staví sídlo svazu, má pod palcem nároďák, stékají se u něj fi nanční řeky. Dnes…

Jak by zapěl Waldemar Matuška ve svém evergeenu: „To všechno odnes čas.“ Střih o dekádu. „Už to není jako dřív, kdy jsem slavil v horním patře hotelu Intercontinental,“ zavzpomínal pro Blesk Pelta . Není. Píše se 27. listopad 2024. Slaví kulatiny už jen jako majitel FK Jablonec a adresát soudních obsílek.



Od května 2017, kdy měl ruce v policejních klepetech a po následném pobytu v šatlavě, putuje od stání ke stání coby obžalovaný v kauze údajných čachrů se státními dotacemi. Pořád mu hrozí pět a půl roku kriminálu, pokuta pět milionů korun a ortel je v nedohlednu.



Myslíte na hrozbu vězení i teď, kdy máte osobní jubileum?

„Myslím na to každý den. Už se to táhne skoro osm let a nenabírá to žádného konce, takže člověk se s tím naučil nějak žít. Kdyby to bylo sedm měsíců, tak je to čerstvé a v tom je velký rozdíl.“



A k tomu jste v soudních verdiktech jako na houpačce, že?

„Právě. Samozřejmě že extrémy v těch rozhodnutích, kdy jednou jsem úplně nevinný a pak je zase trest tak vysoký, že vyrazí dech mně, všem, odborníkům i lajkům, jsou pro mě zátěž. S tím souvisejí i ty oslavy. Takže to není jako dřív, kdy jsem slavil v Intercontinentalu v restauraci Zlatá Praha. Ta moje životní situace ovlivňuje i ty oslavy. Spíš to teď zlehčuji a dávám čas rodině.“



Narozeniny vám vycházejí na všední den. Jaká bude ta kulatá středa?

„Pracovní a možná pozvu manželku na večeři. Jinak ta oslava s rodinou a s blízkými proběhne až v sobotu třicátého.“



Souvisejí s tím dárky. Svého času dostávali jubilanti obligátní hodinky. Co asi tak dostanete vy?

„Tak to nevím. Představuju si to tak, že si popřejeme navzájem zdraví a pokecáme. Ale vím, že gratulanti volají manželce a ptají se jí, co by mně měli dát. Pro mě by byl ale největší dárek, kdybychom v lize skončili tak, že se dostaneme do předkola evropských pohárů.“



Až se vás budou ti gratulanti klasicky ptát, jestli se cítíte na šedesát, co jim řekněte?

„Že se na to cítím a že se sebou musím něco dělat. Bolí mě totiž rameno a kyčle. Je to následek mladického fotbalového řádění, kdy jsem byl brankář.“



První fotbalový prezent jste dostal už v neděli výhrou nad Ostravou, že ano? „Přesně tak. Z vítězství nad těžkým soupeřem, jako je Baník, jsem měl fakt velkou radost.“



Vyplatíte za něj hráčům a realizačnímu týmu prémie. Poznají i to, že máte výročí?

„Poznají. Určitě udělám pro kabinu nějakou hostinu, která se nebude týkat fotbalu, ale narozenin.“