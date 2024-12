Radost medailistky Nikoly Ogrodníkové a hokejisty Vrány: Čekají miminko!

Máma táhne na olympiádu! Konec kariéry? Na to zapomeňte! Nikola rozhodně nehodlá pověsit tretry na hřebík. „Těším se na novou životní roli a radosti spojené s mateřstvím. I když nevím, co mě čeká, ráda bych absolvovala tréninky, dokud mi to můj stav dovolí, samozřejmě po konzultaci s lékaři," řekla webu Českého atletického svazu. Plán je jasný: Nikola se hodlá vrátit v sezóně 2026 a následně se připravovat na olympijské hry v Los Angeles, které se budou konat v roce 2028. Vzorem jí může být oštěpařská legenda Barbora Špotáková, která už jako maminka vybojovala bronz na olympiádě v Riu.