Bankrotář Sýkora u soudu »vysvětloval«, kam se podělo 10 milionů: Mlží jako Ujfaluši

»Žádné peníze nevyvedl, ale ta částka nesouhlasí...« Byla by to úsměvná historka, kdyby ale jeho klienti nepřišli o více než čtvrt miliardy korun. Hokejový šampion Michal Sýkora (51) se u krajského soudu zamotal do své výpovědi.

Poškození věřitelé, kteří zahučeli v Sýkorově katastrofálním byznysu s cennými kovy se totiž chtěli konečně dozvědět pravdu o jeho majetku.Stále se totiž nenašly kilogramy zlatých slitků, jež měl mít bývalý hokejista v trezoru. A záhadou je také, kam se podělo přes 10 milionů korun, které odtekly z účtů jeho firem!

„Mělo by to být patrné z účetnictví,“ kroutil se nervózně »Sejček«. Jenže toky peněz, které předložil, to dle insolventního správce zrovna nereflektují.

Pod polštářem?

Takřka dvoumetrovému habánovi se z toho rozklepaly ruce. Výslech na půdě soudu mu evidentně nebyl po chuti. A nepomohla ani z kapsy vytáhnutá krabička šňupacího tabáku. Sýkora totiž ví, že je na něj podáno hned několik trestních oznámení a policejní smyčka se už nebezpečně stahuje. Do hry se proto vložil jeho právník Jan Kvapil: „Pokud je naznačováno, že se jedná o nějakou částku, kterou má mít pan Sýkora pod polštářem? Tak to nemá!“

Advokát věřitelů Ján Gajdoš se tomu však jen hořce pousmál. „Deset milionů ale na jeho účtu není! Takže prý žádné peníze nevyvedl, ale ta částka nesouhlasí…“ přirovnal to ke slavné obhajobě fotbalového reprezentanta Tomáše Ujfalušiho, jenž v roce 2007 vysvětloval, jak to bylo s penězi pro údajné prostitutky. „Na pana Sýkoru by byl hrdý,“ ušklíbl se Gajdoš.

SPORTOVCI, JIMŽ DLUŽÍ